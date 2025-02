Fedez travolto dall’onda Corona-Ferragni. Ma è ovazione alle prove di Sanremo 2025

Oggi inizia il Festival di Sanremo e la cronaca rosa si scontra ufficialmente con la “Settimana Santa”: a essere travolto è Fedez, che ieri si è esibito durante le prove generali all’Ariston, dove si è guadagnato un caloroso applauso da parte dei presenti. “Grazie a tutti”, ma, mentre stava sfilando sul Green Carpet (generando preoccupazione per via dei suoi occhi), alle 21 è arrivata la nuova puntata di Falsissimo, in cui Fabrizio Corona ha parlato del vero amore e dei tradimenti di Chiara Ferragni.

Fedez “emotivamente provato” all’Ariston

Il 10 febbraio si sono svolte le prove generali: oggi va in scena la prima serata del Festival di Sanremo 2025, “istituzionale” su volere del conduttore Carlo Conti, che sarà affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti. Ma un’ombra è scesa sull’Ariston: lunghe ombre che rischiano di offuscare il cuore dell’evento, che è la musica. Non il gossip, non la cronaca rosa, non le indiscrezioni. La platea gremita di gente per le prove generali: Fedez ha portato la sua Battito, non prima di essersi concesso una battuta, probabilmente per stemperare la tensione (“Ah, ma è pieno?). Poi un applauso caloroso, definito quasi un’ovazione.

Superato dunque quel primo istante, quello in cui ci si rende conto che bisogna fare sul serio e mettere da parte qualsiasi discussione, Fedez si è concentrato esclusivamente sulla musica. Non senza difficoltà: “Il rapper è apparso emotivamente provato“. E di certo non è difficile intuire il perché.

Come sta Fedez: la preoccupazione dopo il Green Carpet

Come ormai da tradizione, i Big in gara a Sanremo hanno sfilato sul Green Carpet: un evento che ci fa entrare nel vivo del Festival. Fedez, naturalmente, era presente, ma è finito nuovamente al centro del chiacchiericcio, in particolare sui social. Le pupille del rapper sono apparse visibilmente dilatate. “Io sono seriamente preoccupata, la salute mentale viene prima di qualsiasi cosa. Non è nella posizione di portare un peso del genere”, ha scritto un utente. C’è anche chi però ipotizza l’uso di lenti a contatto particolari o un effetto delle luci.

Invero, Fedez ha detto di stare bene. Molto. A Radio Italia aveva affidato le sue parole: “Come sto? Molto bene, grazie. Stiamo facendo grandi prove, tantissime prove, si va avanti e si aspetta il giorno dell’esibizione vera in diretta”. Non solo: si augura di vivere il Festival in modo più sereno. Ma di certo essere tanto sotto pressione non aiuta.

C’è poi la questione Corona: il nuovo episodio di Falsissimo è stato già visto, al momento in cui scriviamo, da più di un milione di persone. E proprio il rapper ha “pregato” Corona di non pubblicare il video, richiesta inesaudita. Ma c’è anche chi ipotizza un loro presunto accordo, cosa smentita più volte da Corona e dal suo avvocato. Anche a Sarà Sanremo, in ogni caso, Fedez aveva destato grande preoccupazione. Oggi va in scena la prima serata e potremo osservare l’esibizione dei 29 Big in gara: grande attesa, poi, per il duetto della serata cover con Marco Masini, diventato un vero e proprio “caso”.