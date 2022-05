Domenica In, Mara Venier “tradita” da Bortuzzo: intervista cancellata

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Piccola sorpresa per la nuova puntata di Domenica In: anche se tutto era pronto per due ospiti speciali, Mara Venier ha deciso di cancellare la loro intervista. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo e suo papà Franco, che avrebbero dovuto presentare il film dedicato al giovane nuotatore. Il loro “tradimento” non sarebbe andato giù alla conduttrice, che ha dunque preso una drastica decisione. Ecco che cos’è successo.

Domenica In, Mara Venier “tradita”

Domenica 8 maggio 2022 è una data importante per Manuel Bortuzzo: in prima serata, Rai1 propone il film Rinascere, tratto dall’omonimo libro che ripercorre la terribile vicenda che ha visto protagonista il giovane nuotatore. Vista l’occasione, Mara Venier aveva intenzione di intervistare il ragazzo, ospitandolo a Domenica In assieme a suo padre Franco Bortuzzo, che lo ha sempre accompagnato in questi anni, dal drammatico incidente alla sua rinascita. E quale giorno migliore se non proprio quello in cui il film avrebbe debuttato in tv?

Peccato che Manuel e papà Franco l’abbiano “tradita”. Una manciata di ore prima della messa in onda di Domenica In, che è in diretta, l’ex gieffino è stato ospite nel salottino di Verissimo, principalmente per parlare della fine della sua storia d’amore con Lulù Selassié, che negli ultimi giorni ha tenuto banco sulle prime pagine delle cronache rosa. Zia Mara avrebbe comunque potuto accogliere Bortuzzo e il padre durante la nuova puntata del suo show domenicale, per promuovere il film come previsto in origine.

Ma la Venier, stando a quanto riporta Davide Maggio, si sarebbe sentita “tradita” dalla presenza di Manuel a Verissimo, considerando quindi bruciata la loro intervista. Probabilmente, l’appeal del giovane nuotatore sarebbe stato inevitabilmente ridotto a causa dell’ospitata andata in onda appena 24 ore prima, tanto da non giustificare un nuovo intervento di Bortuzzo in tv. Anche se dalla Toffanin non si è parlato del film, bensì di argomenti decisamente molto diversi. Insomma, Mara avrebbe deciso di cancellare l’intervista con Manuel e papà Franco, forse convinta che il pubblico non l’avrebbe apprezzata particolarmente.

Mara Venier, il successo a Domenica In

Nonostante la decisione dell’ultimo momento, zia Mara non ha certo avuto problemi nel sostituire Manuel Bortuzzo e papà Franco. Questa stagione di Domenica In si sta rivelando un grandissimo successo, e la conduttrice è riuscita a schierare una sfilza di ospiti a dir poco eccezionale. Basti pensare che nelle ultime settimane ha portato in studio personaggi del calibro di Jovanotti (che solitamente è molto schivo), Raoul Bova e Giovanna Ralli, reduce dall’incredibile vittoria ai David di Donatello, per lunghissime interviste tra carriera e vita privata.

Mara Venier è la carta vincente per la Rai, tanto che il suo ruolo a Domenica In non è assolutamente in discussione. Lei stessa, piuttosto, è sembrata abbastanza dubbiosa all’idea di riprendere in mano le redini dello show per un’altra stagione: in passato aveva affermato di volersi prendere del tempo per sé, e magari occuparsi di qualche progetto diverso. Ma ancora una volta ha ceduto al fascino della telecamera, rivelando in diretta di aver fatto la sua scelta. Anche il prossimo anno sarà al timone della trasmissione, pronta per una lunga serie di appuntamenti che, lo sappiamo già, saranno indimenticabili.