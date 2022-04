“Teresa ha una forza incredibile”: Jovanotti si commuove per sua figlia a Domenica In

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Non ama molto apparire in televisione, e di certo è sempre stato molto riservato. Ma quando finalmente si lascia andare, Jovanotti è un fiume in piena: ospite di Mara Venier nel corso della nuova puntata di Domenica In, l’artista si è raccontato a lungo tra carriera e vita privata, regalandoci un’intervista a dir poco incredibile. E ci ha emozionati quando i suoi occhi si sono illuminati, parlando della figlia Teresa.

Jovanotti, l’amore per la figlia Teresa

Una carriera fulgente, decine di successi musicali che hanno scalato tutte le classifiche e spettacoli dal vivo in grado di conquistare il cuore di migliaia di fan ogni volta: Jovanotti è uno dei più grandi artisti italiani. Ma quando smette i panni del cantante e torna ad essere semplicemente Lorenzo Cherubini, mostra il suo volto più tenero. Da lunghissimo tempo è sentimentalmente legato a Francesca Valiani, con la quale è convolato a nozze solo nel 2008. Ed è papà di Teresa Lucia, una ragazza davvero splendida che, proprio come lui, non ha mai rinunciato a coltivare le sue passioni.

Per questo oggi è lontana da casa: volata negli States per studiare, ha come sogno nel cassetto quello di diventare fumettista. E, a quanto pare, la sua strada è già spianata. Tutto merito del suo talento incredibile, ma anche di due genitori che hanno sempre creduto in lei. “A volte i figli realizzano i sogni non realizzati dai genitori” – ha spiegato Jovanotti – “Io da bambino volevo fare il pittore, ero convinto. Poi ho scoperto la musica che mi ha cambiato la vita, ma fino ai 12 anni dipingevo come un pazzo”.

Teresa, seppur giovanissima, ha già dovuto affrontare la battaglia più difficile. Quasi due anni fa ha scoperto di avere un linfoma di Hodgkin, e si è dovuta sottoporre ad un lungo e complicato percorso terapeutico. Qualche mese fa, lei stessa ha annunciato di aver sconfitto la malattia: “È forte, è una ragazza in gamba. Poi ha anche dei difetti, ha un caratterino… Quando si punta su una cosa non la smuovi” – ha rivelato Jovanotti, con grande commozione – “Anche nella malattia che ha avuto qualche mese fa, ha avuto una forza incredibile. È stata strepitosa”.

Jovanotti, tra carriera e vita privata

In questa puntata del suo show domenicale, Mara Venier si è davvero superata. Mettendo da parte per una volta la sua ormai consueta parentesi dedicata all’attualità, ha accolto in studio un ospite eccezionale: Jovanotti è rimasto con lei per un’intervista lunghissima – o, come lei preferisce chiamarla, una splendida chiacchierata tra amici. In effetti, il clima che si è instaurato è stato subito quello di complicità che ci si aspetterebbe da due persone che hanno già vissuto una lunga amicizia. Mentre, in realtà, questo è stato il loro primo incontro. O meglio, questo è ciò che Jovanotti pensava, prima di mettere piede nello studio.

Zia Mara l’ha infatti smentito con un paio di video che ci hanno mostrato due precedenti – anche se fugaci – incontri tra lei e l’artista. Per rimediare alla piccola gaffe, se mai ce ne fosse bisogno, Jovanotti ha intonato una delle sue canzoni dedicandola alla Venier. E pace è stata subito fatta. Da lì, è stato tutto in discesa: con una sintonia perfetta, la conduttrice e il suo ospite hanno danzato tra piacevoli convenevoli e ricordi bellissimi, con qualche piccola concessione alla curiosità del pubblico che ha portato Mara a fare domande un po’ più private. Il risultato? Un’intervista stupenda, che ci ricompensa delle tante volte in cui Jovanotti ha deciso di rinunciare ad apparire in tv.