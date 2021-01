Jovanotti e la figlia Teresa guarita dal cancro: “È stata una tigre”

editato in: da

Jovanotti, dopo il post della figlia Teresa, che ha raccontato di aver combattuto e sconfitto il cancro, affida ai social parole di ringraziamento per l’ondata di amore che ha travolto la sua famiglia. E nel farlo, esprime tutto il suo orgoglio e stima per le sue donna, Teresa e sua moglie Francesca, che “in questi mesi hanno combattuto come due tigri“.

Grazie a tutti voi per i messaggi! oggi per noi è un giorno bellissimo, Teresa e la sua mamma Francesca sono state due tigri in questi mesi, sono così fiero di loro. Grazie a tutti davvero a tutti voi! La “pet” di ieri ha detto che la malattia non c’è più. Ora cominciamo!

Migliaia sono stati i messaggi pubblicati dai follower sotto al post di Teresa: praticamente tutto il settore della musica italiana, e non solo, ha voluto esprimere la propria gioia per la guarigione di Teresa.

E Lorenzo, ha più volte ribadito, tra un commento e la l’altro, la propria gratitudine:

il vostro affetto ci ha travolto e con le mie ragazze @terrywho_cartoons @fravaliani siamo qui emozionati che vorremmo trovare un modo per ringraziarvi.

Vorrei rispondere ad ognuno di voi singolarmente, questo è quello che vorrei davvero fare e che la situazione meriterebbe, ma ho calcolato (con la calcolatrice del cell) che ci impiegherei più o meno 216 ore senza pause, a farla breve. Quindi vi ringrazio così per il calore che avete trasemsso a questa famiglia oggi: GRAZIE A TUTTI VOI. ❤️💪🙏👍