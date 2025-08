Anticipazioni Cornetto Battiti Live 2025: la scaletta dell’ultima puntata

É tempo di salutare un’edizione davvero eccellente di Cornetto Battiti Live, che sembra aver trovato la giusta quadra in termini di conduzione. Ottima la conferma della coppia di amici composta da Ilary Blasi e Alvin, con l’aggiunta di Nicolò De Devitiis tra il pubblico, soprattutto giovanissimo.

Ultima puntata in onda lunedì 4 agosto, poco meno di due mesi dopo l’effettiva conclusione dei concerti dal vivo. Infatti Canale 5 ne propone una versione registrata. L’evento in sé si è svolto in provincia di Bari dal 18 al 22 giugno e, di certo, tornerà nella splendida Puglia anche nel 2026.

Cornetto Battiti Live 2025, lunedì 4 agosto

È giunta la quinta puntata, ovvero l’ultima di Cornetto Battiti Live 2025. Un successo convincente sia dal vivo, considerando l’enorme partecipazione, che in televisione. Ascolti positivi e grande coinvolgimento social.

Online in tantissimi si sono divertiti a commentare non soltanto le esibizioni ma anche l’affiatamento tra Ilary Blasi e Alvin. I due sono stati semplicemente sé stessi, punzecchiandosi e dando vita a qualche teatrino, tra loro o con gli artisti. Basti pensare al loro confronto con Cristiano Malgioglio, in odore di matrimonio. A ciò si aggiunge poi il faccia a faccia, un po’ piccato, tra Ilary Blasi e Fedez.

Quest’ultimo, del resto, è stato tra i protagonisti di quest’edizione, come dimostra la sua esibizione senza scarpe. Un po’ di fuori programma, come lo spavento di Sarah Toscano, ma soprattutto grande musica ed entusiasmo.

Questo maxi concerto è stato noto come Radio Norba Battiti Live dal 2003 al 2019, poi Radio Norba Vodafone Battiti Live nel 2020 e Radio Norba Cornetto Battiti Live fino al 2024. Oggi ha una nuova denominazione ma il successo non è scemato.

Continua a tenersi nelle piazze pugliesi e, nello specifico quest’anno, è stato accolto dalla grande piazza di Molfetta. A ciò però si sono aggiunte delle performance “on the road”, in giro per la Puglia. Tra gli ospiti di quest’ultima puntata: Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Gigi D’Alessio e Loredana Berté.

Cornetto Battiti Live 2025, scaletta ultima puntata

Gigi D’Alessio (Medley)

On the road: Coez (È sempre bello)

Rocco Hunt (Medley)

Carl Brave e Sarah Toscano (Perfect)

Alessandra Amoroso (Cose stupide)

Serena Brancale e Alessandra Amoroso (Serenata)

Shablo, Joshua e Tormento (Medley)

Rkomi (Dirti no e Il ritmo delle cose)

A-Clark, Vinny e Iva Zanicchi (Dolce far niente)

Boomdabash e Loredana Bertè (Una stupida scusa)

Sangiovanni (Veramente e Malibù)

On the road: Fred De Palma (Medley)

Irene Grandi

Gabry Ponte

Nicolò Filippucci (Un’ora di follia)

On the road: Fred De Palma (Barrio lambada)

Leo Gassmann (Free Drink)

Sarah Toscano (Taki)

Eiffel 65 (Medley)

BigMama (Bubble Gum)

Ludwig e Sabrina Salerno (Bollente)

Arianna (Tutto troppo tanto)

Willie Peyote

On the road: Coez (Qualcosa di grande)

MV Killa (Medley)

EL MA (Give It To Me)

Sayf

Dove vedere Cornetto Battiti Live

L’ultima puntata di Cornetto Battiti Live 2025 va in onda stasera, lunedì 4 agosto in prima serata su Canale 5. Chiunque voglia seguire lo show musicale, potrà farlo in televisione e in streaming, riavviando magari la visione (in caso di ritardo) grazie all’on demand di Mediaset Infinity.