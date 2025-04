Fonte: IPA Chiara Ferragni

Il grande attico di Chiara Ferragni a Milano sarebbe stato messo in vendita. Anzi no. La residenza che un tempo era stata di famiglia era stata data come on sale da Vanity Fair, per la cifra di 25 milioni di euro, ma la smentita è arrivata rapidamente. Per il momento, e nel futuro imminente, non è quindi previsto che l’imprenditrice digitale si disfi della casa che ha costruito secondo il suo gusto e i suoi sogni, preservando la dimora di famiglia in cui oggi abita con i figli Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni vende, poi smentisce

La notizia della vendita era stata data come indiscrezione, ma la smentita è arrivata molto presto da parte del suo ufficio stampa: “In qualità di ufficio stampa della Sig.ra Chiara Ferragni si precisa che la casa di sua proprietà non è in vendita”, fa sapere il suo entourage. Nessun trasferimento in vista, neanche dopo la fine della sua relazione con Giovanni Trochetti Provera: la famiglia rimane ad abitare dove si era trasferita appena prima che venisse travolta dallo scandalo del pandoro griffato che ha compromesso praticamente tutto, perfino il suo matrimonio con Fedez che è già finito da tempo.

“Un appartamento troppo grande che oggi conserva ricordi non belli. Così la Ferragni ha deciso che è il momento di darci un taglio. L’attico è stato ‘valutato’ 25 milioni di euro, ma non è stato ancora affidato a nessuna agenzia immobiliare del lusso. Chiara conta di venderlo con il tam tam tra amici e della Milano che conta”, si leggeva nella notizia poi intercettata e negata dallo stesso ufficio stampa.

La rottura con Giovanni Tronchetti Provera

Dopo la fine del matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni sembrava aver ritrovato la felicità al fianco di Giovanni Tronchetti Provera. L’aveva inoltre definito come un bravo ragazzo, quasi a voler sottolineare che il suo ex marito era invece tutto il contrario, mentre la realtà dei fatti oggi racconta qualcosa di molto diverso. La relazione, durata qualche mese, si sarebbe già interrotta. Stando però alle ultime indiscrezioni, sembra che fra i due ci sia stato un riavvicinamento al fine di recuperare quello che hanno vissuto negli ultimi mesi.

Le foto comparse su Chi indicano una rappacificazione lampo, suggerita dagli abbracci che si sono scambiati per strada e dalla passeggiata mano nella mano. Saranno tornati insieme? A confermarlo dovrebbero essere loro che, invece, preferiscono mantenere il più stretto riserbo sulla questione. Dopotutto, la situazione è delicata e non poteva essere altrimenti. Lui proviene da una famiglia importante, mentre lei è un personaggio pubblico esposto malgrado ultimamente stia conducendo una vita molto più defilata. Non si vedono più nemmeno i figli Leone e Vittoria, ormai da oltre un anno compaiono con il volto coperto.

“Ho vissuto 7 anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa. Ho amato pur quando c’erano tante ragioni per abbandonare, ho sopportato situazioni a cui avrei detto ‘non farti fare questo’ a qualsiasi amica perché per me l’amore era anche questo: sacrificarsi. Minimizzare costantemente il mancato rispetto e giustificare atteggiamenti sbagliati per proteggere l’altra parte, per proteggere la famiglia, per proteggere la coppia. Perché mi sono sempre considerata quella forte, quella indipendente, quella che doveva lottare per tutti”, aveva invece detto del marito, quando erano emerse le indiscrezioni lasciate trapelare da Fabrizio Corona in Falsissimo.