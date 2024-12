Fonte: IPA Fabio Fazio e Jovanotti a "Che tempo che fa"

Non è domenica senza Che tempo che fa. E gli ospiti di Fabio Fazio sono di certo all’altezza di quest’appuntamento che ormai è diventata una buona abitudine per tutti. Moltissimi sono stati gli ospiti del 1° dicembre, tra cui Jovanotti, Gerry Scotti e i Pinguini Tattici Nucleari, mentre il cast fisso ha certamente animato una puntata lunghissima per nomi e contenuti. Ma cos’è successo in studio?

Jovanotti incrollabile, voto: 9

Vecchia e gradita conoscenza del programma di Fabio Fabio, Jovanotti è tornato in diretta per presentare il suo ultimo singolo, Montecristo, ma anche per raccontare quello che ha vissuto negli ultimi anni. Dalla caduta alla difficile operazione al femore, niente è stato davvero facile per lui: “Il mio corpo è sempre stato un alleato. L’ho usato come strumento, più della voce. Per me la musica è stata anche una cosa che si balla, non solo che si ascolta. L’ho sempre vissuta col corpo. Quando il corpo mi ha mollato, nei primi mesi le notizie non erano buone. Nei primi mesi ho dovuto reimparare a camminare. Chiederei una laurea honoris causa in ortopedia. So tutti i nomi delle ossa e dei muscolini che si attivano quando camminiamo. Li so tutti!”.

Ora che è tutto finito, e che la vita è tornata lentamente alla normalità, non può fare altro che pensare alla musica. Da queste incertezze nasce Montecristo, il brano che ha portato live sul palco di Che tempo che fa e che ha segnato la sua rinascita come uomo e come artista. Un lungo tour lo attende, e certamente sarà all’altezza delle aspettative dei fan che ne attendono il ritorno ormai da anni.

Giucas Casella pericoloso, voto: 6

La sua simpatia è davvero trascinante, ma talvolta ci si chiede quale sia davvero il ruolo di Giucas Casella. L’illusionista è stato tra i protagonisti del Tavolo, quindi dell’ultima parte del programma con gli ospiti fissi, e ha fatto il suo ingresso in studio in maniera talmente rocambolesca da non riuscire a reggersi in piedi. Un disastro annunciato, dato che quest’uomo fatica spesso a contenersi. Il divertimento è assicurato ma siamo certi che sia davvero indispensabile? Comunque, una prova da maestro.

Ornella Vanoni incontra Margherita, voto: 10

Una bellissima sorpresa per Margherita. La giovane, grande fan di Ornella Vanoni, ha potuto incontrare il suo idolo negli studi di Che tempo che fa. Un momento di gioia per l’artista milanese, che ha ricevuto anche il disco d’oro per Sant’Allegria, il brano contenuto originariamente nel suo album Argilla e tornato prepotentemente alla ribalta alla fine dell’estate 2024. “Sono molto contenta. Per il mio compleanno, mia zia Federica, con l’aiuto della mia famiglia, mi ha fatta salire in macchina e mi hanno bendata per questa sorpresa”, ha detto Margherita, che così ha potuto abbracciare la sua artista preferita.

I Pinguini Tattici Nucleari, energia pura: voto 8

Riccardo Zanotti e i suoi hanno portato sul palco di Che tempo che fa il loro ultimo singolo Islanda ma hanno anche colto l’occasione per parlare della loro esperienza al Festival di Sanremo. Nella domenica in cui sono stati annunciati i Big che prenderanno parte alla prossima edizione della manifestazione, il pensiero non poteva che correre al loro esordio in Ringo Starr. Da quel momento non si sono più fermati e hanno convinto il pubblico, che li ha piacevolmente accolti nel mondo del mainstream.

Gerry Scotti, la sua prima volta da Fabio Fazio: voto 7

È l’uomo Mediaset per eccellenza ma Gerry Scotti non ha ancora smesso di voler dimostrare di essere molto altro. Reduce dalla pubblicazione del suo ultimo libro, Quella Volta, il conduttore di Canale5 si è seduto di fronte a Fabio Fazio per la prima volta per raccontare alcuni degli aneddoti contenuti nel volume e che riguardano anche la sua vita personale. Non poteva mancare, poi, un riferimento a Silvio Berlusconi, tra i primi a riconoscere le sue potenzialità come conduttore televisivo: “35 anni dopo al funerale di Raimondo Vianello, mi chiama Berlusconi e mi fa ‘Io tanti anni fa ti ho detto che assomigliavi al mio ragioniere, però ora devo dirti una cosa: ovunque io sia quando accendo la tv se c’è la tua faccia io mi sento a casa”.

E, visto che si tratta di prime volte, ha parlato anche della nascita di suo figlio Edoardo: “Io ero più impreparato di tanti altri per quel momento. Avevo fatto un corso per assistere al parto. Giunto il momento dissi ‘sinceramente non lo se me la sento…’. Le doglie erano iniziate di notte, camminavo avanti e indietro nel corridoio e non potevo neanche fumare, perché non fumavo. Alle 7 del mattino arriva un signore con il camice bianco e mi fa ‘ha paura di assistere al parto?’ e mi invita a prendere un caffé nel suo studio, lo beviamo, suona il telefono, usciamo. Noto che non è la porta dalla quale siamo entrati. Mi stava fregando. Esco, trovo la sala parto e in quel momento mi ha messo in mano mio figlio”. Gerry Scotti è attualmente in onda su Canale5 con il remake de La ruota della fortuna, che sta ottenendo ottimi risultati d’ascolto.