Fonte: IPA Alberto Angela

Anche questa domenica si rinnova l’appuntamento imperdibile con Che Tempo Che Fa, il talk-show di riferimento della domenica sera, condotto da Fabio Fazio e in onda il 6 aprile 2025 a partire dalle 19.30 sul Nove, oltre che in streaming su Nove.tv e discovery+. Accanto a Fazio, come sempre, l’irriverente intelligenza di Luciana Littizzetto e l’eleganza garbata di Filippa Lagerback, per una serata con ospiti straordinari, riflessioni e momenti di brillante intrattenimento grazie alla parte finale dedicata al Tavolo in cui non mancheranno gli imprevisti proposti a ogni puntata da Giucas Casella.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 6 aprile

Tra i protagonisti più attesi della puntata, spicca il nome di una vera leggenda dello sport mondiale: Usain Bolt. Il pluricampione olimpico, simbolo indiscusso della velocità e icona globale, sarà ospite per un’intervista esclusiva in cui ripercorrerà le tappe della sua straordinaria carriera, tra racconti personali e alcune considerazioni sul futuro dell’atletica. Oggi è un uomo risolto, che però dichiara di avere un unico rimpianto e riguarda il tempo fatto registrare nei 200 metri: “È stata la mia distanza preferita. Se fossi riuscito a scendere sotto i 19 secondi, sarebbe stato un grande traguardo e mi sarebbe piaciuto farlo. Se avessi un rimpianto nella mia carriera, sarebbe quello di non aver corso i 200 sotto i 19 secondi”.

Altro grande ospite della serata sarà Alberto Angela, divulgatore amatissimo dal pubblico italiano, pronto a presentare in anteprima la nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta. Un viaggio tra storia, arte e meraviglia, raccontato con il suo stile unico e inconfondibile. “Ogni puntata sarà unica e diversa dalle altre”, ha raccontato, “A fine giugno salperà nuovamente la nave di Noos, mentre tra maggio e giugno andrà in produzione la prossima stagione di Ulisse. Raccontiamo la bellezza e la storia, un vaccino per capire il presente: la conoscenza è un veliero sicuro anche nei momenti più difficili”, ha concluso. La nuova edizione del programma d’approfondimento andrà a scontrarsi con il debutto di The Couple, che segna il ritorno televisivo di Ilary Blasi.

Gli altri ospiti

Non mancheranno i consueti e apprezzatissimi spazi della trasmissione: l’approfondimento scientifico curato dal professor Roberto Burioni, sempre attento a offrire chiarezza e informazione; il commento all’attualità con lo sguardo attento e curioso che contraddistingue il format; e naturalmente la tanto attesa letterina di Luciana Littizzetto, capace di far sorridere e riflettere allo stesso tempo.

A chiudere la serata, come da tradizione, il celebre Tavolo, dove si alternano risate, racconti inediti, siparietti esilaranti e un’atmosfera conviviale che ha conquistato il pubblico nel tempo. Qui ritroviamo gli ospiti che abbiamo imparato ad apprezzare in queste diverse edizioni del programma, passato dalla Rai a Nove, tra cui Simona Ventura – fresca sessantenne – e Mara Maionchi, da anni presente ogni domenica.

Quando e dove vedere Che tempo che fa

La nuova puntata di Che tempo che fa va in onda il 6 aprile dalle 19,30 sul Nove e in contemporanea sulle piattaforme digitali. Come di consueto, il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i numerosi commenti degli utenti che seguono la trasmissione in diretta.