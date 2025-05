Anticipazioni Che tempo che fa del 4 maggio, Totti ed Elodie tra gli ospiti

Fonte: IPA Elodie

Domenica 4 maggio, alle 19,30 su Nove e in streaming su discovery+, torna Fabio Fazio con Che tempo che fa con una puntata ricca di ospiti d’eccezione. Dopo due settimane di pausa, il talk show di Discovery riprende con entusiasmo, accogliendo personalità attesissime come Francesco Totti ed Elodie, che ha appena pubblicato il nuovo album di inediti.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 4 maggio

Quando Francesco Totti entra in scena, è come rivivere l’emozione degli anni in cui ha fatto sognare tutti i suoi tifosi. E non solo gli appassionati di calcio. L’eterno numero 10 della Roma, bandiera e leggenda, sarà tra i protagonisti più attesi delle anticipazioni di Che tempo che fa del 4 maggio. Come sappiamo, Totti non è solo un ex calciatore, è un simbolo pop, in grado di raccontare Roma, lo sport e sé stesso con quella romanità che fa divertire ma anche riflettere. Negli ultimi anni, lo abbiamo conosciuto più per la sua sfera privata che per quella professionale. Nel 2022 si è infatti separato dalla moglie Ilary Blasi: una fine burrascosa che non si è ancora conclusa davvero ma che ha riportato la pace tra i due ex coniugi, che oggi stanno crescendo i loro figli malgrado l’amore sia finito da tempo.

Cambia il ritmo, ma non l’intensità. A portare sul palco di Che tempo che fa la sua voce potente e la sua personalità magnetica sarà Elodie. L’artista presenta Mi ami mi odi, il suo quinto album in studio: un lavoro che indaga i contrasti dell’amore, tra desiderio e perdita, passione e distanza. L’artista romana ne aveva già parlato a Domenica In da Mara Venier, dove aveva promesso che alcuni brani sarebbero stati davvero particolari.

Gli altri ospiti

Ci sono ospiti che non parlano solo di sé, ma di tutti noi. Ornella Vanoni e Roberto Saviano sono tra questi. Entrambi arrivano al pubblico di Fazio con due nuovi libri in uscita il 6 maggio, e sebbene scrivano da angolature molto diverse, parlano tutti e due della verità. Vanoni, voce simbolo della musica italiana, si racconta nel libro-confessione Vincente o perdente che rappresenta un invito a guardarsi dentro con onestà. Saviano, invece, torna con L’amore mio non muore, un’opera che scuote le coscienze e riaccendere il dibattito civile, come solo lui sa fare.

La musica, poi, non è mai solo intrattenimento, e gli Skunk Anansie lo dimostrano ancora una volta. Skin e la sua band saranno ospiti della puntata con il brano Lost and Found, che anticipa l’uscita del nuovo album The Painful Truth, atteso per il 23 maggio.

E poi, quando sembra che la profondità abbia già detto tutto, arriva Che tempo che fa – Il Tavolo a ribaltare il tono. Un appuntamento fisso, un rito laico del buonumore. Con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e tutta la compagnia che rende questo segmento surreale e familiare allo stesso tempo, tra battute, spunti imprevedibili e risate vere.

In questa puntata, il tavolo si arricchisce anche della presenza di Sara Curtis, nuova stella del nuoto italiano, e di volti amati dal pubblico come BigMama, Elio, Gabriele Corsi, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Max Giusti. Un cast che promette leggerezza intelligente e un finale dal sapore conviviale.

Quando e dove vedere Che tempo che fa

La nuova puntata di Che tempo che fa va in onda il 4 maggio su Nove, Nove.tv e discovery+ dalle ore 19,30. Come di consueto, la puntata vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i commenti degli utenti.