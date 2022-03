Cezara Zeka, l’attrice che interpreta l’adolescente Laura Pausini ed è identica a lei

Oscar 2021, le foto della performance di Laura Pausini

Dopo anni di proposte cinematografiche, finalmente Laura Pausini ha deciso di lavorare a un film che parli di lei, di ciò che non ha mai raccontato e che stupirà, a sua detta, perfino chi pensa di conoscerla per bene. Per farlo, però, c’è bisogno di qualcuno che possa interpretare una Laura Pausini adolescente e piena di sogni, e la cantante ha da poco presentato al suo pubblico l’attrice che vestirà i suoi panni nel film: si tratta di Cezara Zeka, e la somiglianza tra le due è davvero incredibile.

Cezara Zeka, l’adolescente Laura Pausini

Laura Pausini ha deciso di presentare definitivamente a tutti i suoi follower l’attrice che vestirà i suoi panni da adolescente nel film Laura Pausini: piacere di conoscerti: si tratta di Cezara Zeka, che non è proprio un volto totalmente sconosciuto: l’attrice, infatti, ha interpretato la stessa cantante nel videoclip del brano Scatola.

“Vi presento Cezara Zeka che interpreta me adolescente nel mio videoclip di Scatola ma non solo, la ritroverete insieme a me anche nel film che esce il 7 aprile su Prime Video, Laura Pausini: piacere di conoscerti”, così ha scritto la cantante di Solarolo nel post su Instagram tradotto come sempre in più lingue, dall’italiano al francese, per arrivare all’immensa fetta di pubblico mondiale che le appartiene. Il post è stato accompagnato da due foto, la prima focalizzata sui due volti messi a confronto e che regalano una somiglianza incredibile, mentre la seconda a distanza, in cui le due donne appaiono sedute sul letto, sorridenti e abbracciate.

Cezara Zeka interpreterà una Laura Pausini adolescente: una parte di vita di una ragazza che è una grande sognatrice e che poi, nel tempo, diventerà una delle cantanti più amate nel mondo. Una somiglianza davvero forte, quella tra le due: per ogni dettaglio meno simile per quanto riguarda i lineamenti del volto, arriva in soccorso un gioco di sguardi o il sorriso che ricordano perfettamente Laura Pausini, specialmente negli anni dell’adolescenza.

Laura Pausini, di cosa parlerà il suo film

Non c’è niente da dire sulla carriera straordinaria di Laura Pausini che, anno dopo anno, colleziona un successo dopo l’altro confermandosi sempre l’artista italiana più amata nel mondo. Durante la sua ospitata a Sanremo 2022 è stata annunciata la sua presenza sul palco dell’Eurovision Song Contest come presentatrice, accompagnata da Alessandro Cattelan e Mika, e nel frattempo da parte di Laura Pausini le sorprese non finiscono.

Il 7 aprile 2022 uscirà sulla piattaforma Prime Video il suo primo film intitolato Laura Pausini: piacere di conoscerti. Un film che è arrivato dopo anni di proposte cinematografiche, ma che non avevano mai convinto al 100% la cantante che voleva dedicarsi a qualcosa di speciale e non banale. Scritto dalla stessa Pausini insieme a Ivan Cotroneo e Monica Rametta, il film non sarà la solita biografia che ripercorrerà la carriera della cantante, ma qualcosa di più: c’è una domanda, infatti, dalla quale poi prende il via tutto: cosa sarebbe successo, se Laura Pausini non avesse vinto il Festival nel 1993?

Laura Pausini: piacere di conoscerti sarà un percorso nella vita della cantante, che andrà a soffermarsi su parti della sua vita sconosciute alla maggior parte delle persone.