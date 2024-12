Antonella Clerici ha condotto una serata speciale su Rai1 in cui non è mancato il divertimento ma anche la buona cucina, tra amicizia e convivialità

Fonte: IPA Stefano De Martino

La Cena di Natale, serata evento in onda il 23 dicembre 2024 su Rai1, ci ha trasportato nel cuore delle festività con grandi ospiti, uno spettacolo studiato nei minimi dettagli e tante idee da portare sulla tavola delle Feste. Il tutto condito dalla sapiente regia di Antonella Clerici, che ci ha guidati tra ricette, ricordi, brindisi e un po’ di intrattenimento. Immancabili i nomi più amati del nostro spettacolo, a cominciare da quello di Gianni Morandi che quando si tratta di festeggiare non si tira mai indietro. Abbiamo anche ritrovato gli amici di È sempre Mezzogiorno, come Sal De Riso, che ci hanno aiutati con spunti e ricette per trasformare questi giorni magici in un appuntamento gourmet anche a casa. Ma come sarà andata? Diamo i voti a questa serata speciale.

Antonella Clerici, voto: 10

È la regina del comfort natalizio, e anche stavolta Antonella Clerici non delude. La sua conduzione ha il sapore di una cioccolata calda condivisa sotto una coperta: accogliente, rassicurante, eppure sempre brillante. Vestita con un scintillante abito rosso, arriva su una slitta trainata da ballerini in un’entrata che sembra rubata a una fiaba di Natale, ma basta poco per riportare il tutto a una dimensione calda e familiare.

L’accoglienza che riesce a creare è unica: basta vedere il suo sorriso raggiante per sentirsi subito parte della festa. Con la sua conduzione, persino una scenografia da film si trasforma nel salotto di casa, dove ogni spettatore si sente accolto come un vecchio amico. Un applauso per aver dato vita a una serata che, senza di lei, non avrebbe avuto lo stesso sapore.

Massimo Bottura inimitabile, voto: 9

Lo chef emiliano tristellato non si limita a parlare di ricette, ma regala una lezione di vita che arriva dritta al cuore. La sua passione per la cucina si intreccia con un impegno sociale autentico, unendo gusto e solidarietà in un racconto che celebra la cucina italiana come cultura e come gesto d’amore. La sua presenza, a metà strada tra un narratore e un ambasciatore, dà profondità alla serata. E quando spiega come ogni piatto possa raccontare una storia, è impossibile non rimanere incantati. Un vero orgoglio italiano che avrebbe meritato anche un paio di minuti in più per raccontarsi meglio.

Stefano De Martino e Gianni Morandi eterni ragazzi, voto: 8

La coppia più improbabile e allo stesso tempo più magnetica della serata. Gianni Morandi, un eterno ragazzino nonostante gli 80 anni compiuti, e Stefano De Martino, il volto fresco e dinamico della nuova TV, formano un duo che funziona alla grande. I loro duetti musicali e gli aneddoti natalizi strappano applausi e sorrisi, e sulla Rete c’è già chi li immagina insieme sul palco di Sanremo 2027. Dopotutto, il conduttore di Affari Tuoi l’ha quasi promesso. Sappiamo infatti che nel suo contratto esiste la clausola per la conduzione del Festival, ma è ancora troppo presto per pensare al futuro. Per ora, possiamo solo dire che hanno portato un’energia contagiosa, riuscendo a intrattenere spettatori di ogni età.

Carlo Conti parla troppo, voto: 5

Carlo Conti, in collegamento da Sanremo, ci rovina un po’ la sorpresa: mostra i 30 cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo in anticipo rispetto alla tradizionale rivelazione sulla copertina di TV Sorrisi e Canzoni. Se l’intento era alimentare la curiosità, il risultato è stato esattamente opposto. Certo, non ci rovina il Natale, ma questa piccola sbavatura ci lascia con la sensazione che la liturgia del Festival meritasse un po’ più di suspence. Però dai, è perdonato.

Francesca Fagnani in collegamento dalla Porta Santa, voto: 7

Un momento che unisce sacro e profano, nello stile più classico di una serata evento Rai. Francesca Fagnani tiene le redini del collegamento con una compostezza che non scivola mai nella retorica, mentre il Cardinale ci propone una riflessione spirituale che, inaspettatamente, riesce a non appesantire l’atmosfera. Non è stato il momento più vivace della serata, ma ha avuto un suo senso e una giusta collocazione.

Nek “si poteva fare meglio”, voto: 4,5

C’è un limite alla poeticità delle narrazioni, e purtroppo Nek l’ha superato con una storia un po’ troppo incredibile sull’origine di Stille Nacht. La leggenda dei topi che rosicchiano l’organo nella chiesa del compositore è risultata così surreale da sembrare una gag involontaria. Eppure, bastava lasciar parlare la musica: la sua interpretazione del brano è stata toccante e avrebbe funzionato senza il preambolo. Un peccato, perché la sua voce è stata comunque uno dei momenti più emozionanti.

Alberto Angela e il Presepe, voto: 8

Poteva essere un momento stucchevole, ma Alberto Angela sa sempre come trasformare ogni intervento in una lezione che incanta. In diretta da un Presepe vivente tra i più suggestivi d’Italia, ci ha raccontato la tradizione con il garbo e la passione che lo contraddistinguono. Se qualcuno temeva che il Presepe potesse essere un momento di troppo, Angela l’ha reso un piccolo gioiello. E, come ogni anno, nella serata di Natale ci tiene compagnia con un Stanotte a Roma, lo speciale – che nel 2023 era stato dedicato a Parigi – che da anni è diventato una buona abitudine per il pubblico.

La scenografia, voto: 10

Un capolavoro. La sala trasformata in un grande salone natalizio, con luci calde, dettagli curatissimi e un’atmosfera che mescolava magia e intimità. Anche i costumi dei ballerini, tra cui spiccavano slitte e alberi di Natale in movimento, hanno contribuito a creare un vero spettacolo per gli occhi.

Il ritmo della serata, voto: 7

Con un cast così variegato e tanti momenti diversi, il rischio di un “polpettone” era altissimo. Eppure, il ritmo è rimasto abbastanza sostenuto, merito della conduzione di Antonella Clerici e di una scaletta ben studiata. Forse si poteva tagliare qualche minuto qui e lì, soprattutto nei momenti meno efficaci, ma tutto sommato è stata una serata godibile.