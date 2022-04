Blind, dopo le lacrime all’Isola perché arriva la denuncia della madre

Isola, tutte pazze di Edoardo Tavassi: belloccio, brillante e capace di far ridere

Considerando ciò a cui siamo abituati quando si parla di reality show, la notizia che vede coinvolto uno dei concorrenti dell’Isola non lascia indifferente: il cantante Blind, che in una delle ultime puntate dell’Isola dei Famosi ha raccontato molto della sua vita facendo commuovere tutte le persone a casa e in studio, al suo rientro in Italia non troverà una bellissima sorpresa da parte di sua madre la quale ha preso una decisione importante nei suoi confronti.

Blind, perché la madre lo ha denunciato

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Valerica Rujan, madre del cantante Blind, ha esporto denuncia nei suoi confronti dopo la puntata che per l’ex concorrente di X Factor è stata molto importante per una serie di cose. Principalmente, perché è riuscito a liberarsi di un grande peso raccontando a tutti il suo passato difficile e facendo commuovere tutti, il pubblico, gli opinionisti e la conduttrice Ilary Blasi.

Sua madre, però, non è d’accordo e ha deciso di raccontare la sua verità, altrettanto dolorosa. In un’intervista a Donnapop, la donna ha spiegato cosa è successo tra le mura di casa: “È un bugiardo, sta buttando fango su tutta la sua famiglia per i propri interessi. Sentirlo parlare così mi fa veramente male. Gli ho chiesto di aiutarmi economicamente finché suo padre non provvederà a fare il suo dovere, ovvero pagare il mantenimento al fratellino”, ha raccontato riferendosi alla richiesta di soldi non accolta da suo figlio. “Si è rifiutato dicendomi che posso vivere con 600 euro mensili, ma siamo in tre: io, suo fratello e il suo cane. Sono stata costretta a chiamarlo in tribunale. Fa molto male vedere che lui veste Gucci e suo fratello indossa quello che riesco a trovare alla Caritas”. Parole fortissime, da parte della madre che ha scelto di raccontare tutto nonostante la grande risonanza che ci sarebbe stata.

Inoltre, la signora Rujan ha aggiunto altri particolari al racconto, descrivendo suo figlio in un modo poco bello: “Dovrebbe dire che ho tutte le porte spaccate da lui, che non mi è mai venuto a trovare in ospedale. Sta cercando di avermi avere un altro infarto”. Fin dal primo momento, la notizia ha lasciato stupiti tutti, ma adesso toccherà a Blind rispondere alle accuse, e non sappiamo se lo informeranno subito sulla questione o ci sarà da attendere il suo ritorno in Italia.

Blind, il passato difficile

Un ragazzo dal sorriso smagliante e l’aria un po’ cupa perennemente in contrasto: Blind ha deciso di raccontare a tutti una parte della sua vita molto difficile, ma da cui è riuscito a venirne fuori anche grazie all’amore per Greta Tigani che lo ha aiutato a scegliere la strada migliore per lui lontano dalla droga. “Non riuscivo ad andare avanti e non capivo che persona ero, grazie alla musica e all’amore ho capito. Ci conosciamo dall’asilo e lei mi ha detto di smettere. E io l’ho fatto. Venendo da un periodo brutto di droghe non è facile, ma io ne sono uscito”, così ha raccontato Blind in diretta durante una delle ultime puntata dell’Isola dei Famosi.

Siamo abituati a un altro tipo di dinamiche, quando si tratta dei reality show. Ci sono le storie delicate, tristi, rapporti tra genitori e figli che non vanno bene, ma puntualmente durante il programma arriva quella lettera del genitore che chiede scusa (o viceversa) per tutti gli errori. Questa volta, invece, non è andata così. L’Isola dei Famosi non è riuscita a riavvicinare, ma al contrario Blind dovrà affrontare qualcosa di estremamente delicato.