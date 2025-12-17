Chi sono Blind, El Ma & Soniko e cosa cantano nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Tre percorsi diversi che si incrociano in un progetto comune. Blind, El Ma & Soniko arrivano al Festival di Sanremo 2026 come trio, mettendo insieme produzione elettronica, scrittura pop e attitudine urban. Un incontro tra linguaggi e generazioni che prende forma in Nei miei DM, il brano con cui salgono sul palco delle Nuove Proposte.
Chi sono Blind, El Ma & Soniko
Il progetto prende forma nel 2025 dall’incontro tra tre percorsi diversi, cresciuti in contesti e linguaggi differenti. Soniko è un DJ e producer classe 2001 che lavora da anni tra scrittura e produzione elettronica pop. Attivo dal 2018, alterna uscite discografiche, come Sweet Talking, ed esperienze dal vivo, che negli ultimi anni lo hanno portato anche sui palchi delle piazze italiane come il Summer Tour di Radio 105.
Accanto a lui c’è El Ma, nome d’arte di Elmira Marinova, cantautrice bulgara che si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione a X Factor 2024 nella squadra di Jake la Furia. La sua voce e la sua scrittura diventano subito centrali per il suo percorso artistico, dando forma a brani che si muovono tra pop ed elettronica e che raccontano un immaginario personale, sospeso tra dimensione intima e respiro internazionale.
Completa il trio Blind, rapper che il pubblico conosce da X Factor 2020. Dopo l’esperienza televisiva, il suo percorso prosegue tra musica e scrittura, con un racconto personale che esce anche dal formato canzone e si estende ad altri linguaggi. Nel 2021, infatti, racconta il proprio vissuto nel libro Cicatrici e nel 2022 approda a L’Isola dei Famosi come concorrente.
Blind, El Ma & Soniko, cosa cantano a “Sanremo 2026”
Dopo il passaggio ad Area Sanremo, il trio arriva sul palco del Teatro Ariston con Nei miei DM, il brano scelto per la competizione. Una canzone pop dance scritta da Blind che nasce dal confronto tra i tre e che viene riproposta nella cornice del Festival di Sanremo 2025.
Un pezzo che parla alla Gen Z, con un linguaggio diretto e un immaginario riconoscibile, in linea con il tempo in cui si muove.
“Nei miei DM”, il testo
Sai che è difficile vincere
Contro di te non ho chance
Diventa più facile ridere
Ad ogni tua smorfia che fai
Non sono capace di fingere
Di fronte al sorriso che hai
Descriverti sai è impossibile
Una come te non ci sarà mai
Con la ragione tu credimi
Che no, non ci fai nulla
Voglio parlare, dai siediti
Come io faccio in tribuna
Ti chiedo solo di pensarci
Respira un po’ che ti rilassi
E prova a metterti nei panni
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che non l’ha mai persa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che abbandona la festa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Mi aspetti sotto casa
Ho bisogno di una pausa
Mascherati i miei sorrisi
Solo insieme siamo vivi
Il profumo dei tuoi fiori
Non sento più i rumori
Le tue braccia su di me
E non mi chiedere perché
Il tuo sorriso mi lascia senza fiato
E se lo guardo ritorno nel passato
Tu parlami senza parole
Nei miei DM c’è il tuo nome
Ma dura solo poche ore
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che non l’ha mai persa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che abbandona la festa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ti chiedo solo di pensarci
Respira un po’ che ti rilassi
E prova a metterti nei panni
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come te che non l’ha mai persa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che non l’ha mai persa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
