Fonte: IPA Guillermo Mariotto

Siamo a un passo dalla chiusura di un’edizione storica e indimenticabile di Ballando con le Stelle. Oggi 14 dicembre 2024 è prevista la semifinale: c’è grande curiosità in merito alla scelta dei finalisti, e come ballerini per una notte troviamo Fabio Fognini e Francesca Chillemi. Ma la domanda è sempre la stessa: ci sarà Guillermo Mariotto? Ecco cosa sappiamo.

Ballando con le Stelle, le anticipazioni della semifinale

Alle ore 20,35 su Rai1 va in onda la semifinale di Ballando con le Stelle. Una delle puntate più importanti, considerando che la finale è sabato 21 dicembre: a dare i voti, oltre al voto social, troviamo la giuria, composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e… Guillermo Mariotto.

I ballerini per una notte sono Francesca Chillemi e Fabio Fognini: l’attrice è pronta a scendere in pista con Por una Cabeza per ballare un tango indimenticabile con Moreno Porcu. Fabio Fognini invece balla con Giada Lini sulle note di Great balls of fire. Sono molte le coppie ancora in gara, e tra i vincitori papabili citiamo Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca, o ancora Bianca Guaccero con il maestro e fiamma Giovanni Pernice. Ma non è da meno la bravissima Federica Nargi.

Il mistero su Guillermo Mariotto

Ballando con le Stelle non è andato in onda per due settimane: l’ultima puntata risale al 30 novembre 2024. La scorsa settimana su Rai1 è andata in onda la Prima della Scala: 14 giorni sono passati dall’uscita di scena di Mariotto, dalla sua fuga improvvisa dallo studio di Ballando. E sicuramente possiamo affermare che di cose ne sono successe, fin troppe. Ma siamo pronti a scoprire il futuro di Mariotto nel programma.

Il giudice è unico, su questo non c’è dubbio. Interpellato dall’Adnkronos ieri ha risposto in modo criptico disorientando tutti: “Noi siamo le montagne del mondo e l’eco viene da voi… noi… tu…”, così aveva risposto, con i versi del poeta mistico Rumi. Anche a Fanpage non ha voluto propriamente confermare la propria presenza, ma stavolta ha citato Luigi Pirandello, con una nota personale, parlando della cancellazione del profilo su Instagram.

“E l’amore guardò il tempo e rise, perché sapeva di non averne bisogno. Finse di morire per un giorno, e di rifiorire alla sera, senza leggi da rispettare. Si addormentò in un angolo di cuore per un tempo che non esisteva. Fuggì senza allontanarsi, ritornò senza essere partito, il tempo moriva su Instagram e lui restava”.

Tutto perdonato, quindi? Probabilmente sì, ma una situazione del genere non dovrebbe ripetersi, una condizione imprescindibile. Al netto della “fuga”, Mariotto è stato persino accusato di molestie: una situazione che possiamo definire paradossale, dal momento in cui è intervenuta immediatamente la Carlucci in sua difesa, così come Stefano Dominella, presidente di Gattinoni. Indubbiamente ci sono state delle riunioni per mettere un punto alla vicenda, delle consultazioni per spiegare cos’è accaduto quella notte, in cui il giudice è sparito dalla puntata per fuggire in motorino per un’emergenza lavorativa alla maison Gattinoni. Al netto di tutto, però, Mariotto è Ballando stesso: impossibile anche solo lontanamente immaginare la giuria al completo senza di lui.