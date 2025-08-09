Ascolti tv 8 agosto, The Tourist sfida Memories

Il palinsesto di venerdì 8 agosto si concentra sui grandi film: chi ha vinto la sfida di ascolti tra "The Tourist", "Memories" e "The Help"

IPA Angelina Jolie e Johnny Depp nel film "The Tourist"

Un venerdì sera dedicato al cinema e alle serie TV, quello dell’ 8 agosto. La Rai apre le porte del suo palinsesto ai grandi film internazionali: su Rai 1 è andato in onda The Help, pellicola drammatica ambientata nel Mississippi del 1963 che ha ricevuto quattro nomination agli Oscar, vincendo quello per la Miglior attrice non protagonista Octavia Spencer.

Rai3 ha invece scelto The Tourist, film ambientato nella splendida Venezia che conta, nel cast, attori del calibro di Johnny Depp, Angelina Jolie, Timothy Dalton e Raoul Bova.

Anche Mediaset ha scelto di puntare su film e serialità: su Canale 5 è andato in onda Memories, adattamento turco della pellicola sudcoreana A Millionaire’s First Love, mentre Italia 1 ha trasmesso la tredicesima stagione di Chicago Fire. Ma chi ha vinto la battaglia di ascolti di venerdì 8 agosto 2025?

Ascolti tv dell’8 agosto, i dati della Prima Serata

Il cinema ha preso vita nella serata tv di ieri, venerdì 8 agosto. Una battaglia a suon di pellicole internazionali che hanno tenuto compagnia agli spettatori spaziando tra generi diversi e atmosfere suggestive.

Su Rai1 The Help, film del 2001 con la bellissima Emma Stone, interessa 1.342.000 spettatori pari al 12% di share. Un ottimo risultato, che non è però bastato a vincere la gara di ascolti: su Canale5, infatti, Memories conquista 1.818.000 spettatori aggiudicandosi la serata con uno share del 16.1%.

Su Rai2, The Americas intrattiene 760.000 spettatori pari al 6%, mentre su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video 1.000.000 spettatori con il 7.3%, Chicago Med 985.000 spettatori con l’8.1% e Chicago P.D. 994.000 spettatori con il 10%.

Su Rai3 The Tourist non convince troppo segnando 706.000 spettatori, ovvero il 5.5%, nonostante la presenza di un cast d’eccezione con Angelina Jolie, Johnny Depp e Raoul Bova.

Su Rete4 Viaggi di nozze totalizza un a.m. di 655.000 spettatori (5.5%). Su La7 Saturno contro raggiunge 409.000 spettatori e il 3.2% e su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 446.000 spettatori (3.7%). Sul Nove la partita di calcio amichevole Monaco-Inter raduna davanti allo schermo 570.000 spettatori con il 4.7%.

Access Prime Time, i dati dell’8 agosto

Per quanto riguarda l’Access Prime Time, su Rai1 Techetechetè raduna 2.440.000 spettatori (17%). Su Canale5 Zio Gerry, con La Ruota della Fortuna, raccoglie 4.145.000 spettatori pari al 28.8%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 408.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 775.000 spettatori (5.5%).

Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 694.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.099.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 634.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 614.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 966.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 353.000 spettatori (2.5%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa, con Amadeus, raccoglie 188.000 spettatori con l’1.8% di share.

Preserale, i dati dell’8 agosto

I dati del Preserale parlano chiaro: su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.985.000 spettatori pari al 22%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.648.000 spettatori pari al 23.8%.

Su Canale5, Enrico Papi con Sarabanda convince 1.940.000 spettatori (19%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (248.000 – 3%), The Rookie totalizza 372.000 spettatori con il 3.8% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 467.000 spettatori con il 3.9%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 304.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 336.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGRtengono informati 1.625.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 611.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa interessa 569.000 spettatori (4.7%).

Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 115.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Hotel conquista 199.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (213.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 297.000 spettatori con il 2.5% di share.