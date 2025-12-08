Ascolti tv del 7 dicembre, Gerry Scotti sfida la Prima della Scala

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

Sfida eccellente domenica 7 dicembre: su Canale 5 Gerry Scotti torna con un programma iconico Chi vuol essere milionario e nella gara degli ascolti tv sfida la Prima della Scala su Rai 1. Il game show firmato Mediaset torna anni di assenza con una nuova speciale edizione, trainata proprio dal successo innegabile del suo iconico conduttore, protagonista anche dell’Access Prime Time del canale con La Ruota della Fortuna al fianco di Samira Lui. Una sfida dura quella della serata, perché la Rai risponde con l’opera, Lady Macbeth del distretto di Mcensk, che apre la stagione del Teatro la Scala di Milano: una diretta attesissima nel calendario meneghino (e nazionale) delle festività natalizie. Successivamente, alle 22, va in onda Sposa in Rosso.

Su Rai 2 va invece in onda un film che sa di zucchero e cannella, Improvvisamente Natale mi sposo, mentre Rai 3 trasmette Report. Italia 1 punta invece sulle risate di Zelig On. Sul Nove occhi puntati su Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa.

Prima serata, gli ascolti di domenica 7 dicembre: Canale 5 vince tutto

Domenica 7 dicembre 2025, su Rai 1 Sposa in rosso, trasmesso subito dopo la Prima della Scala piace a 709.000 spettatori pari al 5.1% di share dalle 22:02 alle 00:03. Su Canale 5 il ritorno di Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti diverte 3.003.000 spettatori con uno share del 22.4%. Su Rai 2 Improvvisamente a Natale mi sposo incolla allo schermo 1.222.000 spettatori (7.2%). Su Italia 1 Zelig On fa ridere dal proprio divano 677.000 spettatori con il 5%. Su Rai 3, dopo Report Lab e la presentazione (1.530.000 – 8.6%), Report segna 1.714.000 spettatori pari al 10.6%. Su Rete 4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 658.000 spettatori (5.3%). Su La7 War Horse raggiunge 356.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 La chiave del Natale ottiene 375.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Che Tempo Che Fa, dopo la presentazione a 1.202.000 spettatori con il 6.7%, raduna 1.465.000 spettatori con il 9.1% e 810.000 spettatori con il 7.8% nella parte chiamata Il Tavolo.

Access Prime Time, Gerry Scotti inarrestabile

Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.225.000 – 23.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.373.000 spettatori pari al 29.9%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 932.000 spettatori (5.3%) nel primo episodio e 1.070.000 spettatori (6%) nel secondo episodio. Su Rete 4 4 di Sera Weekend raggiunge 779.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 700.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 544.000 spettatori (3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 399.000 spettatori e il 2.2%.

Ascolti tv, preserale di domenica 7 dicembre

Su Rai 1, Prima della Scala – Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk appassiona un ascolto medio di 1.011.000 spettatori pari al 6.4% dalle 17:58 alle 21:57. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 3.242.000 spettatori (22.7%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.749.000 spettatori (24.1%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (447.000 – 3.3%), Goldrake segna 266.000 spettatori con l’1.8%, mentre Sanremo Giovani totalizza 457.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 604.000 spettatori (4.2%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 558.000 spettatori (3.6%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 2.806.000 spettatori (17.5%). A seguire Blob segna 1.173.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 La Promessa interessa 847.000 spettatori (5%). Su Tv8 Storie di Calcio conquista 179.000 spettatori (1.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (377.000 – 2.7%), Che Tempo Che Farà è la scelta di 593.000 spettatori pari al 3.6%.

