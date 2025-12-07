La Ruota della Fortuna, Samira Lui commossa. E spuntano i Jalisse

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

La puntata del 7 dicembre de La Ruota della Fortuna regala emozioni, vittorie e colpi di scena, rispettando le aspettative del programma che punta a premiare il talento e la bravura dei suoi concorrenti. Al timone dello show, ancora una volta, Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, per un duo collaudato e vincente.

La Ruota della Fortuna: Roberto conquista l’auto, ma resta deluso

A conquistare il titolo di campione de La Ruota della Fortuna nella puntata del 7 dicembre è Roberto che, con un colpo di scena, supera tutti, battendo gli altri concorrenti. Anche in questa puntata del programma campione di ascolti di Canale 5 non sono mancati momenti divertenti e particolari.

Dal concorrente che riesce a indovinare la soluzione con una sola lettera, lasciando senza parole Gerry Scotti, al quesito sui Jalisse che spinge il conduttore a chiedere: “Sono riusciti ad andare a Sanremo quest’anno?”. Una domanda a cui ha risposto prontamente Samira Lui: “No! Peccato! Sono stati esclusi per la 29esima volta!”. A chiudere la questione ci ha pensato Scotti: “Che peccato! Salutiamo i Jalisse”, ha concluso il presentatore.

Battute a parte, la gara ha regalato grandi emozioni con il Campione Roberto che è riuscito a conquistare la 500 elettrica messa in palio nella trasmissione. Arrivato a La Ruota delle Meraviglie con grandi speranze, il concorrente ha indovinato le tre soluzioni finali, consentendo di accendere tutte e tre le buste.

Dopo aver scelto la busta numero 3, che conteneva il premio da 20mila euro, Roberto ha deciso di andare avanti e rischiare, cambiando la busta. Prima ha trovato il premio da 100 euro, poi, deluso, è passato all’ultima busta, tornando a casa con 15mila euro e, ovviamente, l’auto elettrica. Una vittoria che ha emozionato Samira Lui, come sempre in lacrime e commossa per le vittorie dei concorrenti dello show.

Domenica 7 dicembre salta la puntata di Affari Tuoi

Se Gerry Scotti è tornato in onda anche quest’oggi, domenica 7 dicembre 2025, Affari Tuoi non va in onda, lasciando un vuoto inatteso in una delle fasce più seguite della programmazione di Rai 1. La Rete ha infatti deciso di modificare il palinsesto per dare spazio ad un evento speciale, sospendendo per una sera il game show guidato da Stefano De Martino che ormai da tempo rappresenta uno dei punti fermi dell’intrattenimento televisivo serale.

A bilanciare questo improvviso silenzio, però, c’è la regolare messa in onda de La Ruota della Fortuna, che prosegue senza interruzioni con Gerry Scotti alla guida. Il celebre quiz, tornato alla ribalta con un entusiasmo travolgente, è diventato così il protagonista indiscusso della serata televisiva, raccogliendo l’attenzione di chi era alla ricerca del tradizionale intrattenimento leggero e familiare. Mentre Affari Tuoi si prende una pausa forzata, la ruota continua a girare e a regalare momenti di gioco e nostalgia, consolidando il successo del programma e l’affetto del pubblico verso il conduttore e Samira Lui. Una domenica diversa dal solito, dunque, segnata da un inatteso cambio di ritmo, ma anche dalla conferma di un appuntamento che, almeno per questa volta, conquista la scena quasi in solitaria.

