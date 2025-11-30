Non tutto è andato per il verso giusto nel corso dell'annuncio ufficiale dei 30 Big di Sanremo 2026: una foto sbagliata e tante risate sui social

IPA Carlo Conti annunci ai Big di Sanremo: la gaffe in diretta

L’attesa è terminata e Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 Big che saranno in gara a Sanremo 2026. Il tutto è giunto con una settimana di ritardo, per rispetto della scomparsa di Ornella Vanoni. Il largo preavviso, però, non ha evitato una clamorosa gaffe, rapidamente divenuta virale.

Mentre online in molti si lamentano delle scelte, come di fatto avviene ogni anno, in alcuni angoli social c’è chi si è reso conto di un dettaglio non di poco conto: è stata mostrata una foto sbagliata. Qualcosa di non sfuggito, ovviamente, anche al diretto interessato.

Gaffe in diretta

Nell’elenco dei 30 nomi hanno trovato spazio anche LDA e Aka 7even. I due occuperanno un solo slot, dal momento che parteciperanno in duo. Una bella sorpresa per i fan, un po’ come il ritorno di Fedez e Marco Masini, pronti per un’avventura di coppia all’Ariston dopo aver cantato e convinto nella serata dei duetti a febbraio 2025.

La gaffe riguarda proprio i due giovani amici e colleghi. Tutto bene per quanto riguarda LDA, ovvero Luca D’Alessio (figlio di Gigi D’Alessio). Differente invece il discorso per Aka 7even. La foto scelta per apparire sul display al TG1 era di tutt’altra persona. Nello specifico è stato posto il volto dell’attore Stefano Scala.

Un errore difficile da comprendere, dal momento che l’interprete non ha alcun legame con Sanremo, passato o futuro. La sua foto non poteva essere in alcuna fantomatica cartella a tema Festival, dunque. Nulla di troppo grave, però. Una gaffe come tante, che ha generato più di qualche risata online.

Tra i primi a cavalcare l’onda, proprio Aka 7even. Ha infatti deciso di non prendersi troppo sul serio, commentando: “Non mi ricordavo così”. Una frase leggera e d’accompagnamento perfetta ai tanti screenshot che tanno circolando.

Le reazioni ai Big di Sanremo

Al di là delle reazioni del pubblico che, ripetiamo, è decisamente spaccato in due dopo l’annuncio di Carlo Conti, ci sono state quelle dei diretti interessati. Com’è ormai tradizione, quasi tutti hanno pubblicato dei video sui propri profili.

Levante era al ristorante con delle amiche e ha esultato dinanzi a tutti, sconosciuti compresi. Leo Gassman, invece, era a casa e si è gettato tra le braccia di chi lo circondava. Francesco Renga ha festeggiato con sua figlia, mentre J-Ax ha gridato da solo in salotto. La reazione più esagitata? Decisamente quella di Samurai Jay, che ha dato inizio a dei festeggiamenti a base di grida e abbracci all’interno di un ristorante, senza alcun freno. Quella più pacata, invece? Senza dubbio vince a mani basse il “titolo” Malika Ayane. Luci soffuse, voce calma e bassa: “Si torna a Sanremo dopo 5 anni”.

Inutile dire, però, che in tantissimi si sono fiondati sul profilo dei Jalisse. Il duo aveva preparato dei palloncini per festeggiare i 29 anni ed ecco la loro caption: “La saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre”.

