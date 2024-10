Ascolti tv del 16 ottobre, Gerry Scotti con Io Canto Generation vince ma cala lo share

Fonte: IPA Gerry Scotti

Su Canale 5 Gerry Scotti ha condotto il secondo appuntamento con Io Canto Generation mentre su Rai 1 andava in onda il film Ti presento i suoceri con Diane Keaton, Richard Gere e Susan Sarandon.

Dunque, Gerry Scotti si è trovato a competere con tre delle più grandi star di Hollywood per gli ascolti tv e lo ha fatto presentando una nuova puntata di Io Canto Generation ricca di emozioni. I i giudici Michelle Hunziker, Iva Zanicchi, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi hanno avuto l’arduo compito di giudicare le varie esibizioni e determinare la classifica della puntata, insieme a 100 spettatori tra il pubblico in studio.

Su Rai 3 Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? si è occupata di Greta Spreafico, scomparsa da oltre due anni, presentando documenti e testimonianze inedite. La procura ha indagato il giardiniere, che ha trascorso con lei quella notte del 3 giugno, e il fidanzato.

Mario Giordano a Fuori dal coro su Rete 4 ha parlato dell’inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, tra la mancanza delle risorse necessarie e le lunghe liste d’attesa per visite e operazioni anche molto urgenti.

Prima serata, ascolti tv del 16 ottobre: vince Gerry Scotti anche se cala

Su Rai 1 Ti presento i suoceri incolla al piccolo schermo 2.238.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 Io Canto Generation conquista 2.393.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 The Good Doctor è seguito da 787.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Vendetta piace a 842.000 spettatori (5.6%).

Su Rai3 Chi l’ha visto? interessa 1.809.000 spettatori e l’11.5%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 784.000 spettatori (5.9%). Su La7 Una giornata particolare raggiunge 1.046.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 529.000 spettatori con il 2.9%, nell’episodio in prima tv free, e 329.000 spettatori con il 2.9%, nell’episodio in replica. Sul Nove Ex raduna 311.000 spettatori (2.1%).

Access Prime Time, dati del 16 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.406.000 spettatori (21.6%), mentre Affari Tuoi raduna 5.504.000 spettatori (26.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.893.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rai2 TG2 Post totalizza .000 spettatori con il %. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna .000 spettatori (%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.180.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.557.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 969.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 895.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.830.000 spettatori e l’8.6%. Su Tv8 100% Italia gioca con 411.000 spettatori (2%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 602.000 spettatori con il 2.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 16 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.413.000 spettatori pari al 18.2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.578.000 spettatori pari al 21.3%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.013.000 spettatori (16.7%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.216.000 spettatori (20.5%). Su Rai2 Medici in Corsia totalizza 308.000 spettatori con il 2.2% nel primo episodio e 438.000 spettatori con il 2.3% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 456.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 634.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.698.000 spettatori (15.2%). A seguire Blob segna 1.088.000 spettatori (5.6%) e Riserva Indiana sigla 814.000 spettatori (4%). Su Rete4 La Promessa interessa 917.000 spettatori (4.8%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 283.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 448.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 255.000 spettatori con il 2.1%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 444.000 spettatori con il 2.3%.