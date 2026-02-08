Anticipazioni Verissimo dell’8 febbraio: le confessioni di Bonolis e la verità di Clizia Incorvaia

Tra gli ospiti di "Verissimo" di domenica 8 febbraio ci saranno Paolo Bonolis, Clizia Incorvaia e Anna Pettinelli

L’appuntamento con Verissimo dell’8 febbraio si annuncia ricco di ospiti e soprese: a partire dalle 15:30 su Canale 5, Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto volti noti del piccolo e grande schermo, come Paolo Bonolis, Lino Banfi e Anna Pettinelli.

Verissimo, gli ospiti dell’8 febbraio: l’intervista a Paolo Bonolis

Nella puntata di Verissimo di domenica 8 febbraio, Silvia Toffanin accoglierà a Verissimo un fuoriclasse della tv, Paolo Bonolis, da lunedì 9 febbraio in onda su Canale 5 con due grandi serate evento dal titolo Taratata. Il conduttore, tra i più amati del piccolo schermo, ripercorrerà per l’occasione le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita privata, segnata dalla recente separazione con Sonia Bruganelli.

Protagonista del ritratto di famiglia sarà invece Lino Banfi: l’attore pugliese arriverà nel salotto di Verissimo in compagnia della figlia Rosanna, dalla nipote Virginia e dalla piccola bisnipote Matilde.

Verissimo, tra gli ospiti Paolo Belli e Anna Pettinelli

Tra pubblico e privato sarà a Verissimo, per la prima volta, anche Paolo Belli. Il musicista e cantante, volto storico del dancing show Ballando con le Stelle, si metterà a nudo in una lunga intervista con Silvia Toffanin.

A raccontarsi nel salotto del talk show sarà anche Anna Safroncik. L’attrice di origini ucraine, che era già stata ospite del format alcune settimane fa in compagnia di Gabriel Garko, si svelerà a 360 gradi: protagonista della fiction Colpa dei sensi, Anna si professa single dopo la fine della relazione con Marco Maria Mazio. Sarà cambiato qualcosa?

Dalla scuola di Amici, invece, ci sarà Anna Pettinelli: la prof. di canto è spesso al centro di polemiche e scontri con il collega Rudy Zerbi, e con il serale alle porte si annuncia un’edizione del talent di fuoco.

Verissimo, Clizia Incorvaia risponde alle accuse di Sarcina

A Verissimo, ci sarà spazio anche per la versione di Clizia Incorvaia rispetto agli attacchi ricevuti recentemente sul suo complicato rapporto con l’ex marito. Francesco Sarcina, infatti, aveva denunciato l’influencer per aver pubblicato sui social foto della figlia senza il suo consenso. In seguito all’assoluzione in tribunale, Clizia aveva definito proprio a Verissimo il matrimonio con il frontman delle vibrazioni “tossico”, scatenando l’ira dell’attuale moglie di Sarcina, Nayra Garibo.

“Per troppo tempo hai infangato Francesco, approfittando e sapendo benissimo che lui non è di certo il tipo di uomo che va in tv a vendere la sua privacy e tantomeno a spendere tempo per raccontare la vera persona che sei quando metti via il telefono o quando si spengono i riflettori. Potrebbe parlare di tutta la sofferenza che cerchi sempre di provocare nella nostra famiglia! Sono io a vedere un marito e un padre soffrire perché non gli fanno vedere sua figlia!”, ha scritto la modella messicana sui social. A queste accusa, Clizia risponderà probabilmente proprio in presenza di Silvia Toffanin.

Verissimo, il racconto di cronaca dalla Sicilia

Nella consueta pagina dedicata all’attualità, infine, spazio alla drammatica frana di Niscemi: saranno ospiti a Verissimo, con la loro testimonianza, due abitanti del comune siciliano che hanno perso tutto, Giovanni e Giusy.