Amici 24, Senza Cri sotto accusa per l’eliminazione di Nicolò Filippucci: lei si sfoga

Amici 24 è ormai arrivato alle battute finali, ma le polemiche non sembrano destinate a spegnersi. L’ultima riguarda Senza Cri che è finita sotto accusa dopo l’eliminazione di Nicolò Filippucci.

La cantante ha replicato ad un utente che sui social la accusava di essere gelosa del concorrente eliminato nella semifinale dello show.

Amici 24, Senza Cri sotto accusa

Ma cosa è successo? Tutto nasce dell’ultima puntata di Amici 24 dove i concorrenti si sono sfidati per decidere chi sarebbe andato in finale. L’eliminazione di Nicolò Filippucci infatti ha scatenato accese polemiche. In tanti sono convinti che il cantante meritasse di andare avanti nel programma di Maria De Filippi e reputano ingiusto il verdetto.

Così tanto che i fan hanno organizzato una protesta e non sono mancati numerosi messaggi di critica nei confronti di Amici 24 e dei finalisti. L’ultimo ha coinvolto anche Senza Cri che, secondo alcuni, sarebbe sempre stata gelosa di Nicolò.

“C’è una cantante che, anche a programma finito, dimostra la sua insofferenza nei confronti di Nicolò e conferma l’invidia che ho sempre pensato lei provasse – ha scritto un utente su X -. Nicolò ha subito messo mi piace al suo ultimo progetto…Lei? Non pervenuta. Lei e il suo gruppo di rosiconi”.

Pronta la risposta di Senza Cri che si è difensa dalle accuse, sfogandosi contro chi continua ad alimentare odio nei suoi confronti.

“Io e Nico abbiamo un ottimo rapporto – ha replicato -, mi spiace molto che voi insinuiate certe cose per potervi aggregare e generare una catena di odio contro dei ragazzi che non vi hanno fatto proprio nulla. Certo mi rendo conto che ognuno si diverte come può! Buon proseguimento”.

Il messaggio di Nicolò Filippucci dopo Amici 24

Nel frattempo Nicolò Filippucci è ricomparso sui social dopo l’eliminazione da Amici 24 e le polemiche. “Grazie dal profondo del cuore – ha scritto l’artista su Instagram -. Sono stati otto mesi stupendi, otto mesi che non avrei mai pensato di vivere, è stato un viaggio che mi ha fatto crescere tanto come artista ma soprattutto come persona”.

Il cantante in particolare ha deciso di ringraziare Maria De Filippi e la prof Anna Pettinelli: “Un immenso grazie a Maria per avermi dato la possibilità di fare quello che amo. E infine grazie a tutti i professori ma soprattutto ad Anna che ha sempre creduto in me, si, sin dal primo giorno, aiutandomi tanto e spronandomi continuamente”.

Presto uscirà il suo nuovo EP intitolato Un’ora di Follia. Di certo Nicolò era stato indicato fra i possibili vincitori della trasmissione, dunque ora la domanda è: chi vincerà Amici 24?

Lo scopriremo nella finalissima quando i concorrenti si sfideranno fra esibizioni e confessioni emozionanti nelle categorie ballo e canto. I finalisti dello show sono Francesco, Alessia, Daniele, TrigNo e Antonia. La finale andrà in scena domenica 18 maggio e, come ormai accade spesso, sarà in diretta.

Per ora in tanti puntano su TrigNo, soprattutto i professori dello show che, nel corso di un sondaggio, l’hanno indicato come possibile vincitore della trasmissione condotta da Maria De Filippi.