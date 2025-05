Gli ascolti tv di sabato 10 maggio: va in onda la semifinale di Amici, condotto da Maria De Filippi. E non c'è storia per nessuno

Lifestyle e Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Maria De Filippi è la Regina incontrastata degli ascolti del sabato sera: il 10 maggio in tv abbiamo visto la semifinale di Amici. La trasmissione si avvia alla sua conclusione e ormai i giochi sono fatti: rimane una delle punte di diamante in onda su Mediaset, in grado di catalizzare l’attenzione degli spettatori e qualsiasi fascia d’età.

Su Rai1, invece, è andato in onda Techetechetè – A gentile richiesta, storico programma, di cui la Famiglia Rai è stata grande protagonista, tra volti noti e maestranze, coloro che ogni giorno rendono possibile la messa in onda. Su Rai2, in diretta, gli Internazionali BNL D’Italia, mentre su Rai3 Mario Tozzi ha condotto Sapiens – Un solo pianeta. Grandi film su Rete4 e Italia1: da American Sniper ad Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald, ecco chi ha vinto gli ascolti tv di sabato 10 maggio 2025.

Dati in aggiornamento a partire dalle 10