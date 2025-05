Amici 24, chi vincerà (secondo i professori). Antonia in lacrime

I professori svelano chi vincerà Amici 24 (secondo loro) e Antonia scoppia in lacrime scoprendo le loro parole.

Fonte: IPA Maria De Filippi

La finale di Amici 24 si avvicina e i professori svelano chi vincerà secondo loro, scatenando polemiche e le lacrime di Antonia. Fra pochi giorni infatti scopriremo chi sarà il nuovo vincitore dello show di Canale Cinque e la tensione è ormai alle stelle dopo l’eliminazione di Nicolò.

Fra i candidati per la vittoria sono rimasti Daniele Doria, Alessia Pecchia e Francesco Fasano nella danza, Antonia e TriGNo per il canto. Un gruppo variegato e di altissimo livello che si contenderà il titolo di nuovo vincitore di Amici.

Amici 24, chi vincerà? Parlano i prof

In vista della grande finale di Amici 24, i professori hanno indicato chi potrebbe vincere lo show di Maria De Filippi. In testa alle preferenze TriGNo che è risultato nei sondaggi come il super favorito.

“Deve vincere lui – ha detto Anna Pettinelli -. Scrive, canta ed è quello che ha più personalità. È espressivo, convincente e assolutamente pronto per il mercato discografico”.

Della stessa idea Lorella Cuccarini: “Sarei molto felice se vincesse TriGNo – ha svelato -. Ha iniziato piano, ma ha lavorato tanto e al serale è esploso. Ha tirato fuori il suo carisma e la sua verità. È l’essenza di Amici”.

Hanno votato per TriGNo anche Emanuel Lo e Deborah Lettieri. “Il vincitore è lui – ha detto il coreografo e compagno di Giorgia -. L’ho visto crescere passo dopo passo, e nel serale ha davvero mostrato chi è.” La Lettieri invece ha spiegato: “Fino a poco fa avrei risposto diversamente, ma ora dico TriGNo. Sul palco si trasforma, è un vero animale da palcoscenico con un’identità forte e riconoscibile”.

Antonia in lacrime ad Amici per le parole dei professori

Le parole dei professori hanno scatenato, come prevedibile, la reazione degli allievi di Amici. In particolare Antonia è scoppiata a piangere dopo aver scoperto che nella categoria canto il favorito era stato TriGNo.

“Mi sento sempre sottovalutata – ha detto la ragazza -. Cerco di pensare che sia così perché ho solo 19 anni e ho iniziato qui”.

L’unico che si è espresso a favore di Antonia per la finale di Amici 24 è stato Rudy Zerbi. Il professore sin da subito è diventato il mentore della cantante ed è convinto che sia lei a meritare la vittoria nello show.

“Dovrebbe essere Antonia a vincere – ha detto -, perché lei lo merita davvero. Ha una voce straordinaria e una capacità incredibile di dare un senso a quello che canta, anche con pezzi di epoche e generi diversi. Riesce sempre a metterci qualcosa di suo”.

A sostenere Antonia anche Alessandra Celentano: “Mi piacerebbe che vincesse lei. Mi piace il suo timbro, è buona, generosa e bellissima. Sa uscire dagli schemi, non è mai banale”, ha rivelato.

Non resta che attendere domenica 18 maggio quando andrà in scena la super finale di Amici 24. Maria De Filippi e i professori al termine della puntata incoroneranno il vincitore della trasmissione. Chiudendo una stagione del talent costellata di successi e con la consapevolezza di aver lanciato nuovi talenti nel mondo della danza e della musica.