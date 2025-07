Amici chiude prima: la decisione di Maria De Filippi

Come Tu Sì Que Vales, anche Amici chiude prima: l'orario di chiusura è previsto per mezzanotte. La strategia che funziona

Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

A lungo molti di noi si sono lamentati delle infinite prime serate: mandare in onda un programma fino all’una di notte non è la scelta migliore per convincere il pubblico a rimanere fino alla fine, soprattutto quando il giorno dopo si lavora (o semplicemente si vuole dormire dopo una settimana di lavoro). A muovere le fila di questa decisione ci sarebbe Maria De Filippi: Tu Sì Que Vales finisce a mezzanotte, e così Amici. Del resto lo stiamo già vedendo con Temptation Island: poco dopo la mezzanotte, Filippo Bisciglia ci dà il saluto alla prossima puntata. Mai decisione è stata più giusta.

La decisione di Maria De Filippi su Amici

A fare sapere che anche Amici seguirà lo stesso destino di Tu Sì Que Vales, ovvero quello di finire a mezzanotte, è Davide Maggio: “Se per la prossima stagione è già definita la chiusura a mezzanotte di Tu Sì Que Vales e Amici (forse di Amici non lo sapevate ancora!), la mossa della numero 1 di Fascino è anticipare i tempi”. Lo stesso è già accaduto con Temptation Island, che va in onda per ben tre prime serate martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, giorno in cui – purtroppo – dovremo salutare questa edizione che ha ormai superato la soglia di 4 milioni di telespettatori.

Le puntate si sono chiuse tutte poco dopo la mezzanotte: nessuno strascico infinito, con il risultato di vedere più puntate (da seguire fino alla fine e senza risentire troppo delle ore di sonno mancanti il giorno dopo). Per il momento, in ogni caso, è ancora presto per avere altre anticipazioni in merito ad Amici, condotto da Maria De Filippi, uno dei programmi più amati della televisione, una vera fucina di talenti: sono in corso i casting per i nuovi allievi, e una segnalazione ha riacceso la speranza di poter rivedere un volto storico del programma, ovvero Veronica Peparini. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano: “Ho due amiche che hanno fatto il provino di Amici ieri e oggi. A visionare c’era la Peparini. Probabile ritorno tra i prof?”.

Tu Sì Que Vales chiude a mezzanotte

Mediaset si sta concentrando su una profonda evoluzione, e non una rivoluzione, e per il momento stanno tenendo banco, considerando il successo de La Ruota della Fortuna e il grande ritorno di Sarabanda. Gli ascolti di Temptation Island sono a dir poco stellari, ma c’era da aspettarselo: è tra i programmi di punta dell’estate, lo attendiamo ogni anno con grande curiosità.

Come Amici, anche Tu Sì Que Vales chiude a mezzanotte, e non è un mistero, anzi. Pier Silvio Berlusconi stesso si è detto contrario all’allungamento: “Penso sia brutto l’eccessivo sbrodolamento”. Già mezzanotte è considerato quasi tardissimo da Berlusconi. “Un conto sono i programmi costruiti, un conto sono i reality dove se c’è la dinamica puoi anche andare avanti”. E, al di là di quello che farà Rai1, intanto il primo esperimento con Temptation Island ha dato ragione alla strategia: seguiamo fino alla fine, senza dover adocchiare l’orologio ogni cinque minuti pensando alla sveglia.