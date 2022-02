Perché Alessia Ventura prende il posto di Eleonora Pedron a Belli dentro, belli fuori

Alessia Fabiani e le altre Letterine oggi

Cambio alla conduzione di Belli dentro, belli fuori la trasmissione in onda su La 7 che torna in palinsesto a partire da sabato 19 febbraio. Eleonora Pedron lascia infatti il posto ad Alessia Ventura, che fa il suo ritorno sul piccolo schermo.

Gli aspetti centrali della trasmissione rimangono invariati, tra i cambi più importanti quello alla conduzione che, dopo due anni, vede un passaggio di testimone.

Alessia Ventura, il nuovo impegno a Belli dentro belli fuori

Ed è con entusiasmo che Alessia Ventura ha accolto il nuovo impegno televisivo, basta vedere le sue storie su Instagram per percepire la gioia di un nuovo progetto pronto a iniziare. La conduttrice – sempre sullo stesso social – ha pubblicato anche uno scatto dallo studio accompagnato dalla didascalia “Si accendono i riflettori…”. Manca infatti pochissimo alla messa in onda della prima puntata, che la vedrà affiancare la giornalista del Corriere della Sera Margherita De Bac. L’appuntamento è previsto per sabato 19 febbraio a partire dalle 11,15 su La 7.

A riportare per primo la notizia è stato il sito TvBlog, da cui si apprende che sono dieci le puntate previste e che la collocazione oraria è rimasta la stessa. Si tratta della sesta edizione del programma che nel cast prevede la presenza di Margherita De Bac e della Professoressa Pucci Romano, esperta in cura della pelle. Tra le altre conferme del programma, ricorda TvBlog, anche lo spazio fitness per attività fisica a casa o all’aria aperta.

E se Alessia Ventura ha commentato questo nuovo progetto, che la vede tornare in televisione dopo un periodo di stop coinciso con la maternità, Eleonora Pedron non si è espressa sul cambio alla guida del programma. La presentatrice ha condotto la sua ultima stagione nel corso dello scorso autunno. Che per lei ci siano nuovi progetti in vista? Questo non ci è dato saperlo, ma Eleonora Pedron, oltre alla televisione, di recente ha pubblicato una sua autobiografia L’ho fatto per te. Il suo futuro è incerto, ma il talento dell’ex Miss Italia e l’affetto del pubblico non la faranno restare lontana dal piccolo schermo troppo a lungo.

Alessia Ventura, carriera e vita privata

Il sito di Belli dentro belli fuori di La 7 descrive così la nuova conduttrice:” l’elegante Alessia Ventura che con il garbo e l’accuratezza che la contraddistinguono accoglierà i tanti ospiti illustri della medicina”. E Alessia è proprio così e nel corso della carriera ha dato più volte prova della sua bravura. Tra le ultime trasmissioni in cui l’abbiamo ammirata Grand tour d’Italia (Rete 4) e Drive up (Italia 1), ma è impossibile dimenticare anche i suoi esordi come valletta di Ok, il prezzo e giusto e poi come Letterina a Passaparola. Ora è pronta a tornare con una nuova sfida televisiva, dopo che ad aprile 2021 ha coronato un bellissimo sogno. È infatti diventata mamma di Ginevra, la piccola avuta dal compagno Gabriele Schembari. Un giorno ricco di grandi emozioni come lei stessa aveva scritto su Instagram annunciando la lieta novella: “27/04/2021 a 00.16 è nata la nostra cucciola. Benvenuta al mondo Amore mio! Siamo pazzi di te Ginevra. L’emozione più bella della nostra vita!”. Parole profonde ed emozionanti per l’arrivo della prima figlia.