Eleonora Pedron, il dolore e il riscatto della ex Miss Italia

Eleonora Pedron è una delle show girl italiane più amate. Ex Miss Italia e ora scrittrice del suo primo libro L’ho fatto per te in cui racconta i momenti salienti della sua vita, anche i più dolorosi. A partire da come l’amore l’ha aiutata a superare gli ostacoli e le tragedie, con il sorriso e la solarità che la distinguono. “Quando ho deciso di scrivere questo libro, volevo raccontare la mia storia perché mi esplodeva dentro – ha dichiarato -. Ma anche perché ero convinta che potesse servire a qualcuno, potevo far comprendere che ci si può rialzare, si può sperare, si può vivere, nonostante. Nonostante il dolore più grande che ti possa capitare”.

Eleonora Pedron ha spesso parlato pubblicamente dei lutti che hanno segnato la sua famiglia. Quando aveva solo 9 anni, infatti, ha perso la sorella Nives, che ne aveva solo 15, in un incidente d’auto in cui fu coinvolta anche la madre, rimasta illesa.

Una tragedia che qualche anno dopo, ha visto coinvolti anche la stessa Eleonora Pedron e il padre. Era il 13 maggio del 2002, Eleonora e suo padre Adriano stavano tornando in auto dal provino per diventare velina di Striscia la Notizia. Entrambi rimasero coinvolti in un incidente d’auto in cui la Pedron perse il padre. Eleonora in un’intervista raccontò: “La decisione di andare in auto era stata presa il giorno prima, mio padre era felicissimo di potermi accompagnare, fu lui a voler cambiare il turno al lavoro per far in modo di riuscire a essere con me. Quando il provino finì mi disse che mi avrebbero preso: poi ricordo solo la sua voce che chiamava il mio nome. Ce l’ho ancora bene in testa: voleva assicurarsi di avermi salvato”.

Pochi mesi dopo però Eleonora Pedron decide di partecipare al concorso di Miss Italia 2002, riuscendo a vincere e dedicando la vittoria al padre. Questo traguardo sancì l’inizio della sua carriera come showgirl. Dopo la fortunata vittoria, lavora come conduttrice e inviata in diverse trasmissioni, come Controcampo e Quelli che il calcio. Un’ascesa che l’ha portata, nel 2020, alla conduzione di Belli dentro belli fuori su La7.

Eleonora Pedron ora è felice, ha una grande forza che l’ha sempre accompagnata in ogni momento buio. La sua carriera la soddisfa, ha un fidanzato che ama tanto e due figli, avuti dall’ex compagno Max Biagi. La positività e la tenacia che l’hanno accompagnata lungo il suo percorso sono d’ispirazione. E nel suo libro ci racconta tutto questo e molto di più.