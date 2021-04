Alessia Ventura al settimo cielo: è nata Ginevra

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Alessia Ventura è diventata mamma. La showgirl e conduttrice, in attesa del primo figlio dal compagno Gabriele Schembari, ha partorito la sua Ginevra e ha detto l’annuncio sui social postando una tenera foto delle sue manine che afferrano le dita dei genitori e scritto accanto:

27•04•2021 ❤️

a 00.16 è nata la nostra cucciola

Benvenuta al mondo Amore mio!!

Siamo pazzi di te

Ginevra🌸

L’emozione più bella della nostra vita!

Immediate le congratulazioni dei follower e degli amici vip, tra i quali Costanza Caracciolo, Natasha Stefanenko, Cristina Chiabotto, anche lei in attesa di una bambina, Elena Santarelli, Amadeus. E anche Francesco Totti, che di solito commenta poco sui social. Tanto che un follower ha scritto “il capitano che ti fa gli auguri non ha prezzo…”. La ragione è che Alessia Ventura, insieme a Silvia Toffanin e Morena Salvemini, è amica di lunga data di Ilary, dai tempi di Passaparola, tanto che fu una delle poche (ex) letterine invitate al matrimonio del Pupone. E di recente proprio è apparsa sui social una foto di Ilary e Morena che tengono una mano sul pancione di Ale.

Facciamo anche noi i nostri migliori auguri alla piccola Ginevra