Ilary Blasi, la reunion tra Letterine con Alessia Ventura su Instagram

Alessia Fabiani e le altre Letterine oggi

Una reunion tra ex Letterine che riporta i fan indietro nel tempo, a quando Ilary Blasi, Alessia Ventura e Morena Salvino erano ancora delle ragazzine e muovevano i loro primi passi nel mondo dello spettacolo. È quella che le tre showgirl hanno mostrato su Instagram, in una story che le vede vicine e unite come sempre.

Ora sono tre donne, incredibilmente affascinanti, che non hanno perso però quello spirito goliardico e la voglia di stare insieme, nonostante gli anni trascorsi e le vite profondamente trasformate.

Ilary, Alessia e Morena si sono concesse una serata fra amiche, approfittando della trasferta della conduttrice dell’Isola dei Famosi a Milano, dove si registra il reality. “Ginevra con le zie”, scrive Alessia Ventura a corredo della foto che ha condiviso con i fan per mostrare il legame speciale che la lega alle due ex colleghe.

In fondo sono cresciute insieme, se si considera che Passaparola, il gameshow preserale condotto da Gerry Scotti, è andato in onda per ben nove anni, dal 1999 al 2008 e ha dato la celebrità alle tre ragazze. Un’esperienza che non hanno mai dimenticato, né dal punto di vista professionale né da quello umano, nonostante siano trascorsi ormai tanti anni.

Così, come si fa tra amiche, Ilary ha deciso di fermarsi a Milano tra una registrazione e l’altra dell’Isola dei Famosi e di fare visita ad Alessia, in dolce attesa di una bimba. L’ex Letterina ha annunciato di essere in dolce attesa lo scorso gennaio, con un post sempre su Instagram in cui mostrava un fiocco rosa e la scritta: “Ti aspettiamo amore” e una foto che la vedeva al fianco del compagno Gabriele Schembari, ex calciatore, con cui fa coppia dall’estate 2019.

Una gravidanza tanto desiderata, se si considera che la Ventura ha 41 anni e che già ai tempi in cui stava con Filippo Inzaghi parlava di voler avere dei figli. In quell’occasione, purtroppo, le cose andarono diversamente a causa della brusca fine della loro relazione, dovuta a un tradimento: “Un pugno in faccia mi avrebbe fatto meno male. […] Tutto è avvenuto in un momento cruciale, in cui stavamo costruendo, pensando al matrimonio e ai figli. Non era possibile fare finta di niente”, ha dichiarato la Ventura in un’intervista a Verissimo parlando di quella delusione amorosa, sfogandosi con Silvia Toffanin, un’altra ex Letterina rimasta nel cuore dei telespettatori.

Adesso, però, è felice e si gode questo momento circondata dall’amore del compagno e delle sue grandi amiche, che per lei ci sono e ci saranno sempre.