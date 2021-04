Alessia Ventura incinta col Covid: “Ho avuto paura per la mia bambina”

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Alessia Ventura gioisce per la gravidanza, festeggiando finalmente l’ottavo mese. Trepidante d’attesa per l’incontro con la figlia, ricorda però un momento molto difficile, quando ha contratto il Covid a dicembre. La showgirl ammette di avere avuto molta paura, vivendo quei giorni con enorme preoccupazione.

Incinta di Gabriele Schembari, ex calciatore, Alessia si è aperta durante un’intervista a Diva e Donna, ricordando con grande angoscia la notizia di essere risultata positiva al Covid. “Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina”, dice, aggiungendo che fortunatamente non ha dovuto seguire delle terapie particolari.

“Il Covid è andato via da solo, ho solo avuto un po’ di febbre, bruciore alle vie respiratorie.” Tra i sintomi, Alessia ricorda chiaramente la mancanza dell’olfatto e del gusto. “Ero in Sicilia quando è successo”, racconta che fortunatamente amici e parenti non hanno fatto mancare vicinanza e forza. La coppia ha trascorso la quarantena nella città di Ragusa: molti i manicaretti inviati dalla famiglia, per far sentire il loro affetto.

La bambina, che si chiamerà Ginevra, è stato un dono dal cielo per Alessia, che compirà 41 anni tra pochi giorni. Un’avventura tanto cercata e finalmente iniziata con il suo grande amore Gabriele, che la supporta, la guida e soprattutto la ama in modo incondizionato.

Quando arriverà Ginevra, la showgirl ha già annunciato che si prenderà del tempo libero, ma che comunque non rinuncerà in alcun modo al lavoro. “Starò con la bambina quando nascerà, ma poi riprenderò a lavorare, è importante per tutti non perdere il lavoro”, spiega.

La figlia di Alessia Ventura arriverà in primavera ed è un momento molto atteso per la coppia. Per Alessia, è la prima figlia, tanto amata e soprattutto attesa: Gabriele, invece, festeggia una seconda nascita, in quanto è già padre. Ha avuto un bambino, che oggi ha undici anni, da una relazione del passato.

Su Instagram, la showgirl ha raccontato, passo dopo passo, la sua emozionante gravidanza, riportando molti eventi speciali, come il primo “calcio” della bambina. E adesso non vede solo l’ora di averla tra le sue braccia, soprattutto dopo il grande spavento a causa del Covid.