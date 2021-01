Alessia Ventura incinta del primo figlio: “Ti aspettiamo amore&#...

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Alessia Ventura aspetta il primo figlio dal compagno Gabriele Schembari. A svelarlo è stata proprio la modella che su Instagram ha pubblicato una foto per celebrare il Capodanno in cui mostra il pancione. Dopo l’addio a Filippo Inzaghi, con cui ha vissuto una lunga e tormentata storia d’amore, Alessia ha finalmente trovato la felicità.

“Ti aspettiamo amore, buon 2021”, ha scritto la Ventura, aggiungendo l’icona di un fiocchetto rosa, forse per svelare il sesso del bimbo in arrivo. Nello scatto Alessia accarezza la pancia e accanto a lei c’è il compagno Gabriele Schembari. I due sorridono, al settimo cielo all’idea di diventare genitori. Il post Instagram che annuncia la gravidanza è stato commentato da tantissimi vip. Da Adriana Volpe a Costanza Caracciolo passando per Caterina Balivo, Flavio Montrucchio, Margherita Zanatta e Michela Coppa, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia.

Showgirl, conduttrice e cugina di Luca Argentero, Alessia Ventura è amatissima dal pubblico. Ha partecipato a trasmissioni di successo come Sotto a chi tocca, Passaparola, I raccomandati, Controcampo e Mezzogiorno in Famiglia. Nel 2019 ha ufficializzato su Instagram la relazione con Gabriele Schembari, imprenditore di origini ragusane di cui si sa ben poco. In passato la conduttrice ha vissuto un’intensa storia d’amore con Filippo Inzaghi, terminata dopo un presunto tradimento. La coppia, dopo l’addio, si era ritrovata, ma il ritorno di fiamma non era bastato a regalare la serenità alla Ventura. Oggi Pippo Inzaghi è legato ad Angela Robusti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, mentre la showgirl diventerà presto mamma.

Qualche tempo fa in un’intervista a Verissimo, Alessia Ventura aveva raccontato il dolore per l’addio a Inzaghi e la fine di una love story in cui aveva investito tanto. “Tutto è avvenuto in un momento cruciale, in cui stavamo costruendo, pensando al matrimonio e ai figli – aveva confessato a Silvia Toffanin -. Quasi impossibile fare finta di niente. Abbiamo provato a ricucire il rapporto, ma è stato inutile. Lo strappo ormai era enorme. Era l’uomo dei miei sogni. Mi ha corteggiata, mi ha fatto sentire importante. Il primo uomo con il quale ho parlato di matrimonio e figli”.