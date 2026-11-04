Alessia Marcuzzi si ispira a Nicole Kidman per The Traitors Italia: cast completo e date della nuova edizione

Alessia Marcuzzi torna a The Traitors Italia 2 con un look ispirato a Nicole Kidman: tra nuovi tradimenti, un cast stellare e sei puntate, ecco quando inizia

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in una versione decisamente più dark: dimenticate la conduttrice sorridente e spontanea che siamo abituati a vedere in televisione perché nella seconda stagione di The Traitors Italia, in arrivo su Prime Video il 6 novembre 2026, sarà ancora più fredda, misteriosa e spietata. E per trasformarsi nella perfetta padrona del castello ha scelto una musa d’eccezione ovvero Nicole Kidman. Tra nuovi look, strategie psicologiche, tradimenti e un cast di quattordici personaggi famosi, la nuova edizione del reality promette colpi di scena. Ma cosa cambierà davvero rispetto alla prima stagione?

Alessia Marcuzzi come Nicole Kidman: il nuovo look per The Traitors 2

Per tornare nei panni della castellana più temuta della televisione, Alessia Marcuzzi ha deciso di cambiare completamente atteggiamento e immagine. Se nella prima stagione aveva mostrato qualche momento di tenerezza nei confronti dei concorrenti, questa volta non ci sarà spazio per la compassione.

A raccontarlo è stata proprio la conduttrice in un’intervista a Vanity Fair, spiegando di aver voluto rendere il suo personaggio ancora più severo, distaccato e imprevedibile.

La trasformazione passa anche attraverso il beauty look: abiti austeri, un’immagine sofisticata e soprattutto sopracciglia biondo platino, dettaglio che contribuisce a renderla quasi irriconoscibile. Ma la vera curiosità riguarda l’ispirazione dietro questa nuova versione di Alessia.

La conduttrice ha infatti rivelato di essersi ispirata a Nicole Kidman nella serie Nine Perfect Strangers, in cui l’attrice australiana interpreta Masha, l’enigmatica direttrice di un esclusivo centro benessere che nasconde metodi decisamente inquietanti.

Un personaggio affascinante, misterioso e capace di manipolare chiunque le stia intorno, proprio come la nuova castellana di The Traitors.

Per Alessia Marcuzzi interpretare una donna tanto distante dalla propria personalità è stato soprattutto un divertimento, una possibilità di mettersi alla prova anche come interprete, giocando con un lato di sé che raramente mostra davanti alle telecamere.

The Traitors Italia 2: il cast, le date e le novità

Il meccanismo che ha conquistato il pubblico nella prima stagione rimane sostanzialmente invariato, ma con qualche novità destinata a rendere tutto ancora più complicato. Come sempre saranno coinvolti quattordici personaggi famosi che vengono riuniti in un castello e divisi segretamente in due gruppi: i Leali e i Traditori.

I primi devono collaborare per individuare chi mente, mentre i secondi cercano di ingannare gli avversari senza farsi scoprire.

Anche quest’anno il cast mescola personaggi della televisione, influencer, sportivi e protagonisti del mondo dello spettacolo: tra i nomi che attirano maggiormente l’attenzione ci sono Lorella Cuccarini, Giulia Salemi, Giorgia Palmas e Filippo Magnini, ma non mancano volti capaci di sorprendere.

A partecipare saranno infatti anche Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Valentina Nappi, Jolanda Renga e Gianluca Torre.

Un gruppo estremamente variegato, nel quale personalità molto diverse dovranno convivere e soprattutto cercare di capire di chi potersi fidare e, se alcuni concorrenti sembrano perfetti per costruire alleanze, altri potrebbero rivelarsi abilissimi nel confondere le carte.

Tra missioni, alleanze, sospetti ed eliminazioni, i concorrenti devono imparare a fidarsi delle persone giuste e, soprattutto, a diffidare di quelle sbagliate. Ma la grande novità di questa stagione sarà l’introduzione di un traditore segreto, una figura pronta ad agire nell’ombra e a mettere ulteriormente in crisi gli equilibri del gruppo.

In palio ci saranno fino a 100mila euro, ma per conquistarli serviranno sangue freddo, intuito e una buona dose di strategia.

Quando esce The Traitors Italia 2 su Prime Video: tutte le date

La seconda stagione di The Traitors Italia sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire da venerdì 6 novembre 2026.

Gli episodi saranno sei, distribuiti in tre appuntamenti:

6 novembre: debutto con le prime tre puntate.

debutto con le prime tre puntate. 13 novembre: uscita del quarto e quinto episodio.

uscita del quarto e quinto episodio. 20 novembre: gran finale, con la proclamazione dei vincitori.

La suggestiva cornice del Castello di Lunghezza farà da sfondo a intrighi, strategie e tradimenti sempre più imprevedibili.

E con un’Alessia Marcuzzi pronta a mostrare il suo lato più glaciale, una cosa sembra certa: questa volta nessuno potrà aspettarsi un trattamento di favore dalla padrona di casa.