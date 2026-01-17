Affari Tuoi, Stefano De Martino punge Gerry Scotti: in onda la sigla de La Ruota della Fortuna

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Stefano De Martino

La puntata del 16 gennaio di Affari Tuoi regala emozioni, ma soprattutto uno Stefano De Martino deciso a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, fra gli appelli al suo hater sui social e le frecciatine a Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi, i gemelli Maurizio e Marco per la Liguria beffati dal Dottore

A giocare in questa puntata di Affari Tuoi i gemelli Maurizio e Marco per la Liguria. Il primo lavora in un giornale, mentre il secondo è un impiegato postale. Legatissimi, i fratelli hanno svelato a Stefano De Martino di fare tutto insieme, per questo hanno affrontato in due anche l’avventura nella trasmissione.

Il gioco dei concorrenti è iniziato con il pacco numero 12 ed è partito in modo piuttosto tranquillo. Subito dopo è arrivato un momento fortunato grazie a Gennarino, che gli ha consentito di vincere subito 4mila euro. Nei tiri successivi i concorrenti hanno eliminato i pacchi da 1 e 10mila euro, lasciando in gioco le cifre più importanti.

La prima offerta del Dottore non è tardata ad arrivare con ben 40mila euro, ma i due fratelli hanno rifiutato, rivelando di puntare ad un premio più alto per realizzare il loro sogno. La partita è proseguita dunque in modo positivo con l’uscita dei pacchi da 20 e 10 euro, tra battute e momenti di ironia in studio.

La situazione è cambiata drasticamente con l’apertura del pacco da 300mila euro. A quel punto è arrivata una nuova offerta da 25mila euro, ancora rifiutata. Dopo altri tiri favorevoli, la proposta è salita a 30mila euro, ma i gemelli hanno deciso di proseguire.

Quando è uscito anche l’unico pacco blu rimasto, quello da zero, i concorrenti hanno avuto la certezza di portare a casa una somma in denaro. Dunque hanno rifiutato sia il cambio sia una nuova offerta da 40mila euro, convinti di giocarsela fino in fondo. In seguito hanno perso prima i 15mila, poi i 200mila euro. L’ultima proposta del dottore è stata di 47.500 euro e i gemelli hanno accettato, aggiungendo questa cifra anche i 4mila euro vinti all’inizio. Solo dopo hanno scoperto che nel loro pacco c’erano 75mila euro, la cifra più alta rimasta in gara.

Stefano De Martino punge Gerry Scotti

La puntata del 16 gennaio di Affari Tuoi ci ha regalato uno Stefano De Martino particolarmente scatenato. Il conduttore non la manda a dire e punge prima il suo hater, poi Gerry Scotti con cui da tempo va in scena una sfida a distanza.

Ironico e divertente, Stefano ha scelto di replicare a modo suo ad un hater che continua a scrivergli sui social, insultandolo. Fra una battuta e l’altra con Herbert Ballerina il presentatore si è rivolto direttamente a Giorgio, un utente che quotidianamente lo critica aspramente. “Si chiama Giorgio e dice che io ed Herbert siamo inguardabili – ha raccontato -. È il suo insindacabile giudizio e va rispettato. Lo salutiamo. Ciao Giorgio, perdonaci se facciamo così schifo”.

Ma non è finita qui perché nel corso della partita, Stefano De Martino ne ha approfittato anche per punzecchiare il rivale Gerry Scotti. Tutto è iniziato quando Herbert Ballerina, commentando il gioco dei gemelli, ha detto: “Sono bravi”. Stefano ha colto la palla al balzo, ricordando le critiche ricevute in passato per il meccanismo di Affari Tuoi che, secondo molti, sarebbe legato alla fortuna anziché alla bravura.

“Non è vero che sono bravi – ha replicato -, qui è solo fortuna. In questo studio devi non saper fare nulla e io e te ne siamo la prova”. A quel punto in studio è partita la sigla de La Ruota della Fortuna, programma guidato da Gerry Scotti e Samira Lui.