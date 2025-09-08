Affari Tuoi non va in onda stasera 8 settembre: cambio programmazione Rai

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Un altro stop per Stefano De Martino e Affari tuoi: il celebre gioco dei pacchi non andrà in onda stasera 8 settembre, lasciando il pubblico di Rai1 senza il consueto appuntamento con lo show, proprio come accaduto lo scorso 5 settembre. Un altro punto a favore per Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, che verranno ancora una volta avvantaggiati nella sfida degli ascolti tv.

Perché Affari T uoi non va in onda stasera 8 settembre 2025

La nuova stagione di Affari tuoi è appena iniziata, e già si ritrova a fronteggiare l’ennesimo cambio di palinsesto, in un momento non facilissimo per il programma. Proprio come accaduto lo scorso 5 settembre, anche stasera 8 settembre l’appuntamento con il game show di Rai1 non andrà in onda, per lasciare spazio al match del girone di qualificazione dei Mondiali che vede impegnati gli azzurri di Gennaro Gattuso contro la squadra di Israele, in diretta da Udine.

A nemmeno sei giorni dall’inizio di questa nuova edizione, Stefano De Martino si ritrova ancora una volta costretto a fermarsi a causa della partita della Nazionale, trovandosi di fatto a spianare la strada al suo diretto concorrente. Stiamo parlando ovviamente di Gerry Scotti e de La Ruota della Fortuna che, dopo un’estate di ascolti da record, continua a ottenere ottimi risultati.

Una sfida accesissima che si consuma serata dopo serata – basti dare un’occhiata agli ascolti tv di ieri sera per notare il distacco tra i due programmi – e che, almeno per il momento, sembra andare a vantaggio di Mediaset, che ha avuto tutta l’estate per far affezionare il pubblico al programma, rimasto “orfano” del gioco dei pacchi.

E tutti questi stop non fanno altro che avvantaggiare la concorrenza, visto che da sabato 27 settembre, con l’avvio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, Affari tuoi dovrà lasciare tutte le settimane il sabato sera libero per il dance show guidato da Milly Carlucci fino a dicembre.

Stefano De Martino, quando lo rivedremo su Canale5

Nel frattempo, tra una sfida e l’altra, Stefano De Martino tornerà presto su Canale5. L’occasione? Il concerto tenuto da Sal Da Vinci a Napoli per i suoi primi 40 anni di carriera, dove il conduttore è stato ospite insieme a tanti altri amici che in questi anni lo hanno accompagnato nella sua carriera artistica.

L’evento sarà trasmesso presumibilmente a fine settembre: un ritorno di fiamma fugace per Stefano, in quella rete che lo ha visto “nascere” artisticamente, quando era solo un ragazzino che muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo tra i banchi della scuola di Amici.

Oggi De Martino è un professionista affermato, con una importante carriera alle spalle, e ha saputo conquistare il suo pubblico con un talento genuino, fatto di tanta capacità e una buona dose di (auto)ironia. Quella con Gerry Scotti – un gigante della tv nostrana, è bene ricordarlo – non è altro che una delle tante sfide che troverà nel suo percorso. A goderne saranno anche gli spettatori, che potranno scegliere tra due programmi di grande successo con cui accompagnare le proprie serate.