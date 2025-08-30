Ballando con le Stelle 2025, tutti gli abbinamenti tra maestri e concorrenti

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Milly Carlucci e Paolo Belli

Fervono i preparativi per l’inizio di Ballando con le Stelle: la prossima edizione del dancing show di Rai1 si annuncia come una delle più promettenti, complice anche un cast di altissimo livello. In attesa della prima puntata, in onda il prossimo 27 settembre, sono arrivate anche le prime indiscrezioni sulle coppie che vedremo in pista: chi danzerà con chi?

Gli abbinamenti tra maestri e concorrenti a Ballando

Dopo la lista completa dei concorrenti di Ballando con le Stelle, arrivano anche gli abbinamenti tra le star in pista e i rispettivi maestri: ad anticipare le coppie è stato su X l’account Cinguetta Tv, che ha preceduto di qualche giorno Milly Carlucci &co. Come già trapelato negli scorsi giorni, Barbara D’Urso sarà affiancata da Pasquale La Rocca, uno dei coach più vincenti di sempre. Il maestro napoletano è infatti arrivato sul gradino più alto del podio in due occasioni: con Luisella Costamagna prima e con Wanda Nara poi. Che non ci sia due senza tre?

Qualche sopresa invece per quanto riguarda gli altri ballerini: la Signora Coriandoli farà coppia con Simone Di Pasquale, che tornerà quindi in pista dopo aver ricoperto per alcune edizioni il ruolo di “tribuno del popolo”. Rosa Chemical sarà guidato da Erica Martinelli, mentre ad Andrea Delogu è stato assegnato Nikita Perotti, reduce dall’esperienza brillante con Anna Lou Castoldi.

E gli sportivi? Filippo Magnini sarà accompagnato da Alessandra Tripoli, tra i volti storici del cast, mentre Fabio Fognini scenderà in pista insieme a Giada Lini. A seguire, Francesca Fialdini danzerà con Carlo Aloia, Beppe Convertini con Veera Kinnunen, e Marcella Bella con la new entry Chiquito. Infine, Nancy Brilli sarà in coppia con Giovanni Pernice, Martina Colombari ballerà con Luca Favilla e Paolo Belli sarà affiancato da Anastasia Kuzmina.

Il resto del cast di Ballando con le Stelle 2025

Per quanto riguarda gli altri protagonisti di Ballando con le Stelle, non ci saranno grosse sorprese. Confermata in toto la giuria, con Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli pronti a sferrare i loro giudizi taglienti. Cambio di guardia, invece, tra i coach a bordo pista: Samuel Peron prenderà il posto di Simone Di Pasquale, affiancando Rossella Erra e Sara Di Vaira.

Paolo Belli saluterà il ruolo di co-conduttore per scendere in pista nelle vesti di concorrente, ma Milly Carlucci ha già trovato un valido sostituto: a farle da spalla sarà Massimiliano Rosolino, tra gli ex partecipanti più amati dello show. Insomma, quella che sta per partire si annuncia come una delle edizioni più scoppiettanti di Ballando, soprattutto per quanto riguarda il cast: i riflettori sono tutti puntati su Barbara D’Urso, che tornerà sul piccolo schermo dopo due anni lontano dalla tv e dalla fine del suo contratto con Mediaset.

La conduttrice partenopea non promette solo spettacolo in pista, ma anche al di fuori: sono in molti a scommettere su battibecchi e botta e risposta con Selvaggia Lucarelli, che non ha mai nascosto la sua scarsa simpatia nei confronti di Carmelita. I più romantici, invece, si chiedono se anche quest’anno scoccherà l’amore a Ballando, come era successo nella scorsa edizione tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.