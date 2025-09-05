Stefano De Martino si ferma, perché salta Affari Tuoi stasera 5 settembre

IPA Stefano De Martino

Sono andate in onda tre puntate di Affari Tuoi, ma stasera 5 settembre il pubblico deve fare a meno di Stefano De Martino e del game show in onda su Rai1. Oggi venerdì 5 settembre non va in onda il consueto appuntamento con il programma. E se anche la Rai ha recuperato di 6 punti per quanto riguarda lo share, Canale5 con La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti ha ormai realizzato un miracolo televisivo.

Perché Affari T uoi non va in onda stasera 5 settembre 2025

La nuova edizione di Affari Tuoi è iniziata il 2 settembre, in anticipo sui tempi. Il segnale? Abbastanza chiaro: La Ruota della Fortuna ha avuto settimane per stabilizzarsi e per conquistare i suoi spettatori. Certo, stiamo pur sempre parlando di un cult a cui sono affezionate diverse generazioni, ma la scelta di Mediaset di osare si è rivelata vincente. La strategia ha tolto in ogni caso dei punti di share alla Rai, e si è pure scatenato un botta e risposta tra Pier Silvio Berlusconi e Williams Di Liberatore.

Stasera 5 settembre 2025 non c’è Affari Tuoi: al suo posto va in onda la partita, la qualificazione dei Mondiali del 2026 dell’Italia contro l’Estonia. Lo stop, in ogni caso, arriva in un momento particolare. Sì, è vero che la sfida a colpi di share è appena iniziata, ma sta procedendo a favore dello Zio d’Italia. Basti pensare ai risultati degli ascolti tv del 4 settembre, ancora una volta “clamorosi”: Affari Tuoi è stato seguito da 4.000.000 spettatori e il 22.7%. Invece, La Ruota della Fortuna ha conquistato 4.372.000 spettatori e il 24.6% di share. Numeri che dicono molto.

La sfida agg uerrita tra Gerry Scotti e Stefano De Martino

La stagione televisiva è infuocata. Ed è un bene, considerando che negli ultimi anni abbiamo assistito a tanti insuccessi. Complici anche le nuove piattaforme streaming, la tv, che non ha mai perso il suo fascino, ha comunque subito non pochi contraccolpi. Da un lato c’è Stefano De Martino, conduttore giovane, che si è fatto le “ossa”, che ha raggiunto persino 7 milioni di spettatori nella stagione 2024/2025 con Affari Tuoi, dopo aver preso il posto di Amadeus. E dall’altro c’è lo Zio d’Italia, che non ha niente da dimostrare e ci mancherebbe: è Gerry Scotti, il conduttore per eccellenza.

C’è, però, anche se è davvero molto presto, un’incognita all’orizzonte: il ritorno di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Con un fuorionda, le dichiarazioni di Gerry Scotti prospettano comunque un futuro per La Ruota: “Vi avevo detto che ci saremmo visti fino a luglio, poi fino ad agosto e a settembre. È arrivato settembre, vi dico che ci vedremo fino alle castagne e probabilmente starete con noi fino al panettone“.

Stasera 5 settembre intanto Affari Tuoi si ferma per la partita dell’Italia. Ma l’impressione è che siamo solo agli inizi di una – davvero – fortunata stagione televisiva. E a giovarne non è solo lo share, ma anche gli spettatori. E chissà chi vincerà tra Gerry e la partita dell’Italia, che comunque ha sempre conquistato un ottimo share.