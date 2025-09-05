Ascolti tv del 4 settembre, Stefano De Martino e Gerry Scotti agguerriti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino e Gerry Scotti sono i protagonisti assoluti della tv. La sfida tra Affari Tuoi su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5 nel prime time si fa sempre più agguerrita mentre si va verso il fine settimana.

Per ora ha sempre avuto la meglio Gerry Scotti su De Martino nella battaglia degli ascolti tv, anche se lo scarto è davvero di poco. Così, Rai e Mediaset stanno mettendo in atto qualche piccolo cambiamento con l’obiettivo di diventare i campioni assoluti dello share. Ma Stefano resta un passo indietro, ottenendo il 22,7% contro il 24,6% di Gerry.

Giovedì 4 settembre in prima serata Rai 1 ha trasmesso la commedia Succede anche nelle migliori famiglie con e di Alessandro Siani. Mentre su Canale 5 è andato in onda il concerto Alessandra Amoroso – Io non sarei – Live a Caracalla.

Anche Rete 4 ha dato spazio al cinema con un grande classico, Il Marchese del Grillo, con un magistrale Alberto Sordi. In risposta Rai 2 ha trasmesso Hypnotic. Rai 3 ha dedicato la serata a Volonté. L’uomo dai mille volti, mentre Italia 1 abbiamo visto The Fall.

Prima serata, ascolti tv del 4 settembre: vince Siani su Rai 1

Su Rai 1 Succede anche nelle migliori famiglie incolla al piccolo schermo 2.504.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Canale5 il concerto di Alessandra Amoroso Io Non Sarei – Live a Caracalla ha conquistato 1.987.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 Hypnotic intrattiene 657.000 spettatori pari al 4.5%.

Su Italia1 Fall piace a 966.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Volonté – L’uomo dai mille volti segna 332.000 spettatori (2.1%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 588.000 spettatori (4.6%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 845.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 Ghostbusters – Legacy ottiene 303.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Nove Comedy Club con lo spettacolo Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’Ora raduna 358.000 spettatori con il 2.6%.

Access Prime Time, dati del 4 settembre: De Martino resta sempre un passo indietro

Su Rai1 Affari tuoi è seguito da 4.000.000 spettatori (22.7%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.827.000 – 22.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.372.000 spettatori pari al 24.6%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 594.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 966.000 spettatori (5.5%).

Su Rai3 Viaggio in Italia è seguito da 743.000 spettatori (4.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.271.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 674.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 531.000 spettatori e il 2.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.149.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 342.000 spettatori e il 2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 404.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 4 settembre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.184.000 spettatori pari al 21.9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.285.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.435.000 spettatori (15.8%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.015.000 spettatori (17.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (330.000 – 2.8%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 494.000 spettatori con il 3.3%.

Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 276.000 spettatori (2.7%), mentre C.S.I. Miami segna 476.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.982.000 spettatori (15.1%). A seguire Blob segna 691.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa appassiona 829.000 spettatori (5.6%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 136.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Hotel conquista 294.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (190.000 – 2.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 394.000 spettatori con il 2.7%.