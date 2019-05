Sesso, calo del desiderio: le cause, le conseguenze, chi ne soffre e rimedi

editato in: da

Le donne italiane e il sesso

Se avete una scarsa vita sessuale pur avendo un partner, avete un problema. E potrebbere essere non semplicemente di calo del desiderio, ma di cattiva salute.

E’ giunta a questa conclusione la sessuologa canadese Sue McGarvie, che mette in guardia donne e uomini che soffrono di calo del desiderio, ovvero più della metà delle donne e molti uomini, molti più di quanto si sia portati a pensare. I quali ai primi segnali di problemi sessuali dovrebbero preoccuparsi: potrebbe essere un sintomo di diabete di tipo 2, o di malattie cardiache come pressione alta, problemi della prostata o disfunzioni ormonali.

Non che le donne debbano stare tranquille: il calo della libido è anche per loro indice di qualche problema, che può essere ormonale, oppure psicologico, o ancora legato a una tensione nella relazione di coppia. Possono esserci anche cause farmacologiche: secondo McGarvie esiste una documentata correlazione tra calo del desiderio e uso a lungo termine dei contraccettivi orali, soprattutto se sommati ad antidepressivi.

Quante donne soffrono di bassa libido? La sessuologa canadese calcola che un quarto di tutte le donne non è per nulla interessato al sesso, un quarto farebbe sesso con una frequenza di una o due volte al mese, un quarto due o tre volte alla settimana e le rimanenti farebbero sesso tutti i giorni.

La McGarvie traccia anche un identikit della donna dalla bassa libido: ha un lavoro stressante, due figli, è magra e in forma (senza grasso sulla pancia, che invece è fonte benefica di estrogeni per la donna). Inoltre, l’identikit indica che questo tipo di donna generalmente soffre di disturbi gastro-intestinali, tra cui allergie o intolleranze alimentari.

Che fare allora se si soffre di calo del desiderio? Tra i rimedi la sessuologa consiglia integratori vitaminici come vitamina D, magnesio, omega 3 e zinco, oppure due quadratini di cioccolato fondente al giorno, da prendere come una vera e propria medicina.