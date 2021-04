Dolore durante il rapporto sessuale: cause e rimedi

editato in: da

Cos’è

Il dolore sessuale è presente in percentuale variabile di donne in base alla fascia d’età presa in considerazione, tra il 15-35% delle donne in età fertile e fino al 45% delle donne in menopausa. Può essere presente anche negli uomini ma con una prevalenza notevolmente inferiore. È un sintomo importante che con il tempo può portare ad un allontanamento dalla sessualità, diminuzione del desiderio sessuale e chiusura verso l’intimità e la vita di relazione. È utile descrivere accuratamente i sintomi per identificare la causa, avere una diagnosi ed un trattamento adeguato. È importante soprattutto non pensare che sia normale provare dolore nel rapporto sessuale: il dolore è un campanello d’allarme che il corpo usa per indicarci che qualcosa non sta funzionando, quindi non va mai trascurato o sottovalutato.

Sintomi

Di grande aiuto per identificare la cause del dolore sessuale e per avere una diagnosi accurata è la descrizione dei sintomi, questo perché la localizzazione del dolore è correlata alla causa e quindi anche al trattamento.

Importante quindi nel momento in cui ci si rivolge allo specialista definire:

Localizzazione del dolore

superficiale/introitale: si percepisce all’inizio del canale vaginale e si manifesta all’inizio della penetrazione, spesso anche durante la masturbazione o con il semplice tentativo di inserire un tampone interno per le mestruazioni;

medio-vaginale: compare quando la penetrazione è circa a metà vagina;

profondo: il dolore compare a penetrazione avvenuta e si sente più intenso durante le spinte coitali.

Tempo d’insorgenza/scomparsa

si risolve subito appena ci si allontana dallo stimolo doloroso oppure persiste per ore o giorni;

compare immediatamente o dopo un po’ di tempo dallo stimolo;

ci sono situazioni che facilitano l’insorgenza o la scomparsa del dolore;

si percepisce anche in situazioni non sessuali e quali;

si associa ad altri disturbi o ad altri tipi di dolore persistente (cistite, emicrania, stipsi ecc.).

Descrivere il dolore anche attraverso esempi: brucia, tira, come aghi, come spilli, compressione, dolore sordo, come un livido, come un “grattare”.

Cause

Le cause che determinano il dolore sessuale sono molteplici e nella sua identificazione non vanno trascurati i diversi aspetti, possiamo avere cause organiche, psicologiche ma anche sessuali o legate alla vita di relazione.

Tra le cause organiche troviamo:

le infezioni vulvovaginali e le reazioni infiammatorie per esempio anche di tipo allergico;

per esempio anche di tipo allergico; la distrofia (secchezza) vaginale dovuta a menopausa, all’allattamento oppure a terapia oncologiche (chemioterapia, radioterapia oppure ancora terapie che sopprimono la produzione ormonale);

assunzione di farmaci che riducono l’eccitazione e la lubrificazione vaginale;

che riducono l’eccitazione e la lubrificazione vaginale; disturbi dermatologici vulvari;

anomalie anatomiche che rendono impossibile o dolorosa la penetrazione;

prolasso;

neuropatie;

disfunzioni del pavimento pelvico, cioè della muscolatura che sostiene gli organi contenuti nella pelvi e che può dare dolore per esempio perché troppo contratto o perché presenta dei punti di dolorabilità specifici localizzati più o meno profondamente e che possono essere percepiti in vagina (tender o trigger points);

endometriosi, la PID (malattia infiammatoria pelvica);

problematiche colonproctologiche, come per esempio emorroidi e/o ragadi anali, sindrome dell’intestino irritabile , morbo di Crohn;

, morbo di Crohn; vaginismo;

vulvodinia (dolore persistente idiopatico).

Alcune delle cause danno dolore sessuale acuto o che scompare con un trattamento specifico; in altri casi o là dove il dolore si trascina negli anni si può innescare un circolo vizioso in cui gli aspetti psicologici e relazionali entrano in gioco. È il caso in cui il dolore diventa cronico o persistente: il persistere del dolore può infatti attivare un circolo vizioso fatto di pensieri catastrofici e negativi su se stesse e sulla situazione, allerta del corpo che si manifesta con una tendenza a essere ipervigili nel tentativo di difendersi dal dolore e di controllare tutto ciò che accade, contrazione del pavimento pelvico “in chiusura”, paura anticipatoria del dolore. Alla lunga queste reazioni tendono a dare una diminuzione dell’eccitazione e quindi della lubrificazione vaginale (amplificando il dolore) e diminuzione del desiderio sessuale.

In alcuni casi l’ansia e la depressione possono ulteriormente gravare sulla qualità della vita della donna e peggiorare la percezione del dolore; questi tratti possono però essere anche già presenti nella donna prima della comparsa del dolore e rendere la donna più vulnerabile al dolore persiste/cronico. Non bisogna dimenticare che anche il partner gioca un ruolo fondamentale: la ricerca attiva della soluzione così come il sostegno in fase diagnostica e terapeutica sono fattori che aiutano ad affrontare e risolvere il dolore più di quanto faccia invece l’eccessiva comprensione del partner o l’allontanamento della sessualità.

A chi rivolgersi

La prima linea di intervento per il dolore sessuale è il ginecologo. Il tempo è un prezioso alleato per la diagnosi e la terapia, è quindi importante non considerare il dolore come parte della vita sessuale ma attivarsi immediatamente.

È importante tenere presente che accanto a condizioni che richiedono necessariamente un percorso psicosessuologico (ad esempio il vaginismo), anche le situazioni di dolore persistente dove la causa è inizialmente organica possono richiedere un sostegno psicosessuologico necessario ad individuare la co-presenza di fattori psicologici di predisposizione o mantenimento del dolore, fattori relazionali e pensieri disfunzionali rispetto alla sessualità che possono incidere negativamente sull’esperienza sessuale.

Trattamento

Il trattamento del dolore sessuale è legato alla diagnosi e alle cause; l’obiettivo è prima di tutto rimuovere la causa, rimuovere i fattori che possono contribuire a mantenerlo e instaurare uno stile di vita “alleato” del benessere personale e sessuale.

