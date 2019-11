Scoprite il vero significato dei sogni erotici

editato in: da

I sogni erotici prima o poi capitano a tutti e hanno un significato che bisogna saper interpretare per capire cosa realmente si desidera nel subconscio. Per esempio, sognare problemi con la macchina o la rottura di un dente significa avere preoccupazioni finanziarie. Similmente, anche il significato dei sogni erotici può essere facilmente interpretato. Miranne Vicelich, psicologa e autrice del libro “Incantesimi d’Amore”, ha rivelato alla stampa britannica il significato di alcuni “sexy dreams”. Per esempio, se si sogna di fare sesso con un ex, è perché probabilmente c’è qualche questione irrisolta nella propria vita.

Questa può essere rappresentata anche dalla perdita della connessione sessuale con l’ex partner. Inoltre, il sogno potrebbe significare la volontà di ritornare insieme. I sogni erotici con una celebrità possono avere un solo significato: la persona deve liberare la propria fantasia in qualche modo, magari raggiungendo un certo successo nella vita. La celebrità rappresenta sempre il successo, ed ecco che così il subconscio dice chiaramente che bisogna muoversi per raggiungere i traguardi previsti.

Sognare di fare sesso con degli sconosciuti significa che si è stanchi della propria vita sessuale e si cerca qualcosa di nuovo. La persona che fa questo tipo di sogni deve uscire fuori dagli schemi, provare qualcosa di completamente nuovo, altrimenti rischia di soffocarsi nella routine quotidiana. Fare sogni erotici con il protagonista un partner di chat significa che nella vita reale si riceve troppo poca attenzione e si sta cercando, quindi, di trovare una via d’uscita dando sfogo alla propria fantasia.

Si tratta di un’occasione in cui si desidera di essere desiderate, e quindi si cerca l’attenzione altrove, anche nei semplici amici di chat d’incontri. Sognare di fare del sesso omosessuale anche se si è eterosessuali non significa che sta cambiando il proprio orientamento. Questo sogno indica semplicemente che si sta analizzando la propria vita e magari si vuole che il partner dello stesso sesso ci aiuti più frequentemente. Tra i sogni erotici più diffusi c’è anche il sesso con il proprio capo. Il significato di questo sogno è semplice: bisogna diventare più forti e iniziare lavorare duramente per aumentare la qualità della propria vita. Infine, fare sesso con il ragazzo della propria amica potrebbe significare che si vorrebbe avere le qualità migliori del partner sognato.