La sindrome di Sjögren e i suoi effetti sugli occhi

La sindrome di Sjögren è una malattia cronica che colpisce soprattutto le donne e va riconosciuta e trattata insieme allo specialista. In termini generali, può portare una forte secchezza delle mucose, sia della bocca sia soprattutto degli occhi.

Cos’è

La sindrome di Sjögren si associa spesso a malattie reumatologiche come l’artrite reumatoide e la sclerodermia, ma in qualche caso compare anche da sola. Quando la sindrome di Sjögren si manifesta in persone che già soffrono di artrite reumatoide, spesso possono essere colpite nella loro produzione di “liquido” le ghiandole che formano la saliva e quelle che negli occhi generano il film lacrimale. Si crea così una situazione di secchezza.

Sintomi

I sintomi sono diversi. In termini generali si possono avere prurito, dolore e dolore agli occhi. A rischio sono soprattutto le giornate ventose, gli ambienti con aria condizionata al massimo o in stanze chiuse con diversi agenti inquinanti. È quindi sempre importante che gli occhi abbiano la sufficiente quantità di liquidi lacrimali per evitare che i sintomi si aggravino.

L’importante è arrivare alla diagnosi e quindi riconoscere il quadro per mettere in atto le terapie mirate.

