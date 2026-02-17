Scopri come evitare la secchezza e le irritazioni degli occhi quando lavori per molte ore al giorno con computer, smartphone e tablet.

iStock Colliri, gocce e soluzioni idratanti per gli occhi

Sono sempre di più le persone che passano diverse ore della giornata davanti allo schermo di un computer a causa di smart working, studio o riunioni online. Quando non si usa il computer, si ha in mano lo smartphone e gli occhi sono sottoposti a uno stress costante. Il risultato è la stanchezza degli occhi, con una sensazione di bruciore, secchezza e visione offuscata, che spesso può condurre anche a mal di testa. Tutti questi sintomi possono essere racchiusi sotto la definizione di Computer Vision Syndrome (CVS), che viene riconosciuta anche dalla letteratura scientifica come un affaticamento visivo digitale.

Infatti, quando si fissa lo schermo di un pc o smartphone, si riduce la frequenza di ammiccamento del 50%, andando a compromettere l’idratazione del film lacrimale e portando a lungo andare a secchezza e infiammazioni.

Fortunatamente, in commercio esistono colliri lubrificanti, spray e soluzioni a base di acido ialuronico e altre sostanze che riequilibrano il film lacrimale e l’umidità degli occhi. In questo articolo del magazine di DiLei potrai scoprire tutte le soluzioni più adatte per migliorare il benessere e il comfort oculare.

Prodotti per la secchezza oculare: cosa contengono e come sceglierli

Non tutti i prodotti per l’idratazione degli occhi sono uguali. Infatti, quando si parla di occhi stanchi e di bruciore provocati dall’utilizzo di computer e smartphone, bisogna cercare delle formulazioni specifiche, che siano in grado di idratare e combattere la secchezza oculare, riequilibrando il film lacrimale e riducendo i processi di evaporazione. Tra le sostanze più utilizzate troviamo:

Acido ialuronico

Si tratta di una delle molecole più efficaci per la sua funzione idratante. Grazie alla sua capacità di trattenere acqua, crea un film protettivo e idratante sulla superficie oculare. Migliora la stabilità del film lacrimale e riduce la sensazione di corpo estraneo e secchezza.

Idrossietilcellulosa e carbossimetilcellulosa

Molecole polimeriche che agiscono come sostituti lacrimali, aumentando la viscosità del collirio e prolungandone l’effetto e la permanenza sulla superficie oculare.

Eufrasia (Euphrasia officinalis)

Estratto vegetale tradizionalmente utilizzato per calmare rossore e irritazione, che possono venirsi a formare in seguito all’utilizzo prolungato di schermi digitali.

Lipidi e fosfolipidi

Utilizzati negli spray oculari, aiutano a ricostruire lo strato lipidico del film lacrimale, riducendo l’evaporazione delle molecole d’acqua.

Formulazioni senza conservanti

Fondamentali per chi utilizza il collirio più volte al giorno o porta lenti a contatto.

In sintesi, se si lavora per molte ore al giorno al pc è preferibile utilizzare prodotti che abbiano acido ialuronico ad alta concentrazione al loro interno. Se invece si soffre di bruciore e rossore è opportuno valutare l’utilizzo di formulazioni contenenti eufrasia ed estratti lenitivi. Per le persone che utilizzano lenti a contatto è sempre consigliato leggere l’etichetta e valutare la presenza di conservanti o altre sostanze che potrebbero creare reazioni di sensibilizzazione.

I migliori prodotti per occhi stanchi, secchi e bruciore da computer

Di seguito una selezione con i migliori prodotti per l’idratazione oculare:

Euphralia Occhi Secchi Lubrificante

Collirio lubrificante con acido ialuronico ed estratto di eufrasia, pensato per idratare e calmare gli occhi secchi e irritati. La presenza dell’eufrasia aiuta a ridurre rossore e fastidio, mentre l’acido ialuronico garantisce una lubrificazione prolungata. Ideale per chi lavora al computer tutto il giorno e cerca un sollievo rapido ma delicato.

Euphralia Occhi Secchi Lubrificante Collirio con acido ialuronico ed eufrasia per occhi secchi

Eye Discover Lacrime Artificiali

Prodotto che contiene idrossietilcellulosa, sostanza che aumenta la viscosità del film lacrimale e prolunga l’effetto idratante. È indicato per chi avverte una secchezza persistente durante la giornata. La formulazione è pensata per proteggere la superficie oculare e migliorare il comfort visivo durante l’esposizione prolungata agli schermi. Il prodotto è venduto in comodi flaconcini monodose da 0,35 ml.

Eye Discover Lacrime Artificiali Collirio con idrossietilcellulosa per idratazione prolungata

Optrex Spray Occhi Secchi e Stanchi

Spray innovativo che si applica a occhi chiusi, ideale per chi non ama instillare gocce negli occhi. Contiene lipidi che aiutano a ricostruire lo strato protettivo del film lacrimale. Perfetto per la secchezza da aria condizionata e generata dall’utilizzo prolungato di schermi digitali. Può essere usato anche sopra il trucco.

Optrex Spray Occhi Secchi e Stanchi Spray lipidico per protezione del film lacrimale

Octilia Lacrima Gocce Oculari con Acido Ialuronico 0,3%

Soluzione sterile a base di acido ialuronico (0,3%), indicata per uso frequente. Aiuta a ridurre l’attrito tra palpebra e cornea e migliora il comfort visivo. Ottima scelta per chi alterna lavoro al PC e utilizzo di lenti a contatto.

Zeaxalutein Integratore Occhi ad Alto Dosaggio

Integratore da assumere per via orale a base di zeaxantina e luteina. Queste due molecole agiscono dall’interno per offrire un’azione antiossidante e trofica per gli occhi, contribuendo a proteggere gli occhi dallo stress ossidativo. Possono essere utilizzati insieme a formulazioni topiche per migliorare la salute oftalmica a 360 gradi.

Quando e come assumerli

Per ottenere il massimo beneficio da questi prodotti è necessario seguire alcune regole fondamentali:

Applicare 1-2 gocce ogni 3-4 ore durante il lavoro al computer. In questo modo si eviterà la sensazione di secchezza e si interverrà prima che si manifestino bruciore e difficoltà visive.

durante il lavoro al computer. In questo modo si eviterà la sensazione di secchezza e si interverrà prima che si manifestino bruciore e difficoltà visive. Inoltre, può essere utile anche una dose preventiva prima di iniziare la giornata lavorativa , così da stabilizzare il film lacrimale.

, così da stabilizzare il film lacrimale. L’applicazione di formule più viscose la sera, prima di coricarsi, permette di favorire il recupero notturno.

prima di coricarsi, permette di favorire il recupero notturno. Inoltre, rispettare la regola del 20-20-20. Questa regola consiste nel guardare, ogni 20 minuti, un oggetto distante almeno 20 piedi (circa 6 metri) per almeno 20 secondi. Ciò permette di distogliere lo sguardo dallo schermo del PC e aiuta a migliorare il comfort oculare.

Qualora i sintomi di secchezza e fastidio persistessero per settimane, anche in seguito all’utilizzo di questi rimedi, può essere utile consultare un medico oculista per escludere la presenza di una sindrome dell’occhio secco cronica.