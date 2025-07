Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Ragazza che applica un collirio idratante negli occhi

Durante la stagione estiva, può capitare di avvertire una fastidiosa sensazione di secchezza agli occhi. L’esposizione al sole, ma anche il vento e l’aria condizionata troppo secca, possono compromettere la naturale lubrificazione degli occhi. Ciò può generare bruciore, arrossamento, sensazione di sabbia negli occhi e, addirittura, visione offuscata. Questi sintomi non sono per forza correlati a fattori ambientali, ma possono venirsi a creare anche in seguito all’utilizzo prolungato di dispositivi digitali o di lunghe tratte aeree. Fortunatamente in commercio esistono tutta una serie di soluzioni efficaci nell’idratare e proteggere i nostri occhi. Questi dispositivi venduti sotto forma di gocce o spray contengono al loro interno sostanze umettanti e idratanti, come l’acido ialuronico, ma anche estratti vegetali lenitivi e calmanti. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio le sostanze presenti all’interno di questa categoria di prodotti e valuteremo i migliori dispositivi presenti in commercio.

Prodotti per combattere la secchezza oculare: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

Quando si sceglie un prodotto in gocce o spray per contrastare la secchezza oculare, è necessario prendere in considerazione alcuni fattori fondamentali. Una delle scelte principali su cui si basa l’acquisto di un prodotto idratante per gli occhi è il mix di sostanze presenti al suo interno. Queste formulazioni possono contenere:

Acido ialuronico: sostanza capace di legare a sé molte molecole d’acqua e per questo capace di idratare naturalmente la superficie degli occhi. Il suo utilizzo all’interno di colliri e lacrime artificiali permette di migliorare il grado di idratazione del film idrolipidico e di lubrificare in profondità.

sostanza capace di legare a sé molte molecole d’acqua e per questo capace di idratare naturalmente la superficie degli occhi. Il suo utilizzo all’interno di colliri e lacrime artificiali permette di migliorare il grado di idratazione del film idrolipidico e di lubrificare in profondità. Glicerina e carbossimetilcellulosa: si tratta di sostanze che vengono inserite all’interno dei prodotti idratanti e lubrificanti per gli occhi grazie alla loro capacità di aumentare la viscosità del film lacrimare e ridurre così l’evaporazione delle molecole d’acqua.

si tratta di sostanze che vengono inserite all’interno dei prodotti idratanti e lubrificanti per gli occhi grazie alla loro capacità di aumentare la viscosità del film lacrimare e ridurre così l’evaporazione delle molecole d’acqua. Lipidi: vengono scelti in caso di secchezza evaporativa, poiché sono in grado di migliorare lo strato lipidico del film lacrimale e quindi prolungare l’idratazione degli occhi.

vengono scelti in caso di secchezza evaporativa, poiché sono in grado di migliorare lo strato lipidico del film lacrimale e quindi prolungare l’idratazione degli occhi. Sostanze vegetali: alcuni colliri possono essere realizzati con un mix di sostanze vegetali ad azione lenitiva e antinfiammatoria, come l’eufrasia e la camomilla.

alcuni colliri possono essere realizzati con un mix di sostanze vegetali ad azione lenitiva e antinfiammatoria, come l’eufrasia e la camomilla. All’interno di particolari colliri utilizzati come farmaci da banco possono essere presenti anche principi attivi antibatterici, antistaminici o antinfiammatori di natura steroidea.

La scelta del collirio più adatto alle proprie esigenze dipende anche dalla gravità del disturbo e dalla frequenza di applicazioni. La formulazione in monodose è ideale per chi ha occhi sensibili, poiché non contiene al suo interno conservanti, che possono irritare o generare reazioni di sensibilizzazione cutanea. I flaconi multidose, invece, sono realizzati con tecnologie di instillazione innovative o con l’aggiunta di antibatterici per preservarne la durata nel tempo. I soggetti che indossano lenti a contatto dovrebbero fare particolare attenzione all’utilizzo del collirio più adatto al proprio stato di salute, preferendo sempre soluzioni prive di conservanti.

I migliori prodotti per combattere la secchezza oculare

Di seguito cinque prodotti idratanti per gli occhi disponibili su Amazon, selezionati in base ai loro ingredienti e alla loro efficacia:

Amazon Basic Care Gocce oculari all’acido ialuronico

Gocce oftalmiche della private label di Amazon, realizzate con acido ialuronico allo 0,15%. In questo modo garantiscono una buona idratazione e un sollievo immediato da secchezza e irritazione oftalmica. Si tratta di gocce perfette per chi lavora in ambienti climatizzati, che possono risultare particolarmente secchi.



Amazon Basic Care Gocce Oculari Uso frequente in caso di secchezza lieve

HYLO COMOD Gocce oculari con ialuronato

Formulazione a base di ialuronato di sodio allo 0,1%, ad azione lubrificante e protettiva, adatta anche per portatori di lenti a contatto, essendo priva di conservanti. Il prodotto in gocce è adatto anche alle persone più sensibili, che soffrono di sensibilizzazioni cutanee o irritazioni.



Offerta HYLO COMOD Gocce oculari Adatto con lenti a contatto

Idroflog Gocce oculari lubrificanti in flaconcini

Prodotto monodose in gocce e senza conservanti, indicato in caso di secchezza intensa o in caso di esiti post-operatori. Contiene una tipologia di acido ialuronico ad alto peso molecolare, capace di idratare e lubrificare l’occhio in profondità.



Idroflog Gocce oculari Ideale per occhi molto secchi

GRfarma Gocce oculari con acido ialuronico

Si tratta di un prodotto italiano di alta qualità, particolarmente indicato per l’uso quotidiano in ambienti secchi e ventilati. Il dispositivo è realizzato con una formula delicata e ben tollerata, anche in caso di particolare sensibilità cutanea e oculare.



GRfarma Gocce oculari Acido ialuronico privo di conservanti

BioXesin Gocce oculari rinfrescanti

Dispositivo medico a base di Aloe vera con azione reidratante e rinfrescante, adatta a chi soffre di secchezza occasionale legata a fattori ambientali. Il prodotto privo di conservanti aiuta a lenire anche infiammazioni e sensazioni di prurito agli occhi.



BioXesin Gocce Oculari Ideali per rinfrescare e lenire gli occhi

Quando e come assumerli

Per poter trattare e prevenire efficacemente la secchezza oculare, estiva o invernale che sia, è necessario seguire alcuni consigli fondamentali:

Applicare le gocce prima e dopo l’esposizione al sole o durante la permanenza in ambienti climatizzati molto secchi (come uffici o cabine aeree).

Bisogna sempre evitare che il beccuccio del collirio entri in contatto con la superficie degli occhi , aumentando il rischio di contaminazioni microbiche.

, aumentando il rischio di contaminazioni microbiche. Allo stesso modo, in caso di prurito, non bisogna grattarsi né toccare gli occhi con le mani sporche.

né toccare gli occhi con le mani sporche. Bisogna ricordarsi di pulire anche le zone perioculari , magari con l’utilizzo di apposite salviette oculari come ThermoDR Salviette per occhi secchi.

, magari con l’utilizzo di apposite come ThermoDR Salviette per occhi secchi. Conservare le confezioni monouso e multiuso in un luogo fresco e seguire le indicazioni per una corretta conservazione e utilizzo. Le formulazioni monouso vanno aperte e utilizzate, mentre le soluzioni multiuso possono essere applicate nell’occhio e conservate seguendo le indicazioni riportate sulla confezione o sul foglietto illustrativo.

e seguire le indicazioni per una corretta conservazione e utilizzo. Le formulazioni monouso vanno aperte e utilizzate, mentre le soluzioni multiuso possono essere applicate nell’occhio e conservate seguendo le indicazioni riportate sulla confezione o sul foglietto illustrativo. Se si utilizzano colliri differenti (con diverse funzioni o attivi), aspettare almeno 10 minuti tra un’applicazione e l’altra.

Qualora i sintomi persistano o la vista peggiori, è sempre raccomandabile consultare un medico o un oculista per una diagnosi più approfondita e per ricevere le terapie più adatte al benessere dei propri occhi.

