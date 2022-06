Regina Elisabetta, il regalo bizzarro di Macron per il suo Giubileo di Platino

La Regina torna in pubblico: primo grande evento del Giubileo di Platino

Un evento attesissimo e che finalmente è arrivato: dal 2 al 5 giugno, la Regina festeggerà il Giubileo di Platino. Una lunghissima celebrazione per i suoi 70 anni di regno che sono un grande record, tanti eventi che coinvolgono l’intera Famiglia Reale e un programma colmo e imperdibile. Per l’occasione, il presidente francese Macron ha deciso di regalare qualcosa di bizzarro, ma sicuramente originale, alla Regina.

Regina Elisabetta, il regalo di Macron

Emmanuel Macron sembra proprio aver deciso di farsi ricordare attraverso il suo regalo da parte della Francia destinato alla Regina per i festeggiamenti del Giubileo di Platino. Si tratterebbe di un cavallo, nello specifico uno dei 470 che fanno parte della Guardia Repubblicana. Il suo nome è Fabuleu de Maucour, e dalla Francia arriverà nel Regno Unito come dono per i 70 anni di regno della Regina che, con le sue 5 visite di Stato, ha reso il Paese uno dei più visitati.

Quella di Macron sembra una scelta piuttosto bizzarra, ma non è di certo inadeguata per l’occasione, e lui lo sa bene. Si conosce ormai da anni, infatti, la passione della Regina per i cavalli e questo sicuramente sarà un regalo super apprezzato da sua maestà. Oltre al cavallo, altri doni da parte del presidente francese e dal Paese intero: un’imbracatura completa per le armi (sella, briglia, cavezza) e una sciabola da cavalleria della Guardia Repubblicana.

Regina Elisabetta, il programma del Giubileo

Tutto è pronto per il Giubileo di Platino, atteso da tutto il Regno Unito e non solo. Dal 2 al 5 giugno, infatti, proprio perché i 70 anni della Regina sono un traguardo storico importante e l’interesse nei suoi confronti è sempre tanto, sarà possibile seguire in diretta alcuni eventi dalla televisione italiana.-

Il primo giorno si apriranno le danze con il Trooping The Colour, la parata di tradizione in cui sfileranno 1450 soldati, 400 membri delle bande militari e 240 cavalli mentre la Famiglia Reale si affaccerà come di consueto dal balcone di Buckingham Palace. Nessuno si aspetta ormai la presenza del Principe Andrea e di Meghan ed Harry, per via delle ultime vicissitudini che li vede coinvolti, ma sicuramente l’attenzione sarà ugualmente tanta.

Durante la seconda giornata risuoneranno le campane della Cattedrale di St. Paul per la Messa di ringraziamento alla Regina Elisabetta; il 4 giugno, invece, i programma prevede il Derby di Epsom, la corsa ippica di gruppo che fa parte della tradizione inglese: la Regina però, in questo caso, non riuscirà ad essere presente perché impegnata con il compleanno della piccola Lilibet Diana. Per la sera è previsto il grande concerto in cui sarà presente anche Andrea Bocelli oltre ad altri grandi artisti, e l’evento sarà possibile vederlo anche in Italia su Sky.

Nonostante le condizioni di salute precarie della Regina, per le quali si temeva non potesse essere presente agli eventi, Sua Maestà è riuscita a stupire con la sua grande forza e, seppur non in piena forma come al suo solito a causa del Covid che le ha lasciato soprattutto molta stanchezza, presenzierà alla maggior parte dei festeggiamenti per il suo Giubileo di Platino.