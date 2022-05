La Regina Elisabetta salta un’altra partecipazione: timori per la sua salute

Kate Middleton sostituisce la Regina (senza William al suo fianco)

Negli ultimi mesi c’è una crescente preoccupazione per la salute della Regina Elisabetta, che sta festeggiando i 70 anni di Regno con il Giubileo di Platino. Se da una parte colpisce al cuore la dedizione di questa donna, che non ha mai messo in secondo piano la Corona – neppure rispetto al marito, il Principe Filippo – dall’altra è chiaro che negli ultimi tempi al primo posto c’è una tematica ricorrente: la sua mobilità molto ridotta, che l’ha portata a compiere delle scelte piuttosto dolorose. Il Mirror ha previsto infatti che Elisabetta II non prenderà parte al tradizionale saluto della parata durante il Trooping the Colour.

La Regina Elisabetta salta il tradizionale saluto al Trooping the Colour

Stando a quanto ha riferito il Mirror, la Regina Elisabetta non dovrebbe partecipare al saluto del Trooping the Colour. Tale accadimento non è mai successo in 70 anni di Regno. Al suo posto, durante l’esibizione militare all’Horse Guards Parade, saranno presenti il Principe del Galles, la Principessa Anna e il Duca di Cambridge. Un altro segnale, chiaro e preciso, che Elisabetta sta sempre di più delegando i suoi doveri ai membri Senior della Famiglia Reale.

La cerimonia, prevista per il 2 giugno, è già stata modificata in parte proprio per i problemi di salute della Regina. Il Sunday Telegraph ha riportato la speranza di Sua Maestà di poter essere presente, come invece non è accaduto per l’apertura del Parlamento. In quel caso ha enormemente colpito la Corona su una sedia vuota: al suo fianco, Carlo d’Inghilterra, in un ritratto significativo, di enorme valenza storica.

Il piano per il Trooping the Colour

Secondo il Sunday Telegraph, è stato studiato un piano ad hoc per consentire alla Regina di vivere la celebrazione nel migliore dei modi possibili. Elisabetta dovrebbe viaggiare in carrozza da Buckingham Palace per osservare le truppe, prima di ritirarsi per il resto della cerimonia. La parata sarà seguita da Carlo, William e Anna a cavallo. Ci sarebbe però in esame un altro piano: la Regina potrebbe partecipare solo al termine della cerimonia, per un saluto dal balcone. In ogni caso, la sua presenza per la maggior parte della parata non è stata assicurata.

Come sta la Regina Elisabetta

La partecipazione agli eventi della Regina Elisabetta dipende strettamente dai suoi problemi di mobilità, che spesso sono episodici. Dopo la scomparsa del Principe Filippo, per Sua Maestà non è stato un anno facile da affrontare. Lo scandalo del Principe Andrea, la morte delle sue più fidate amiche e dame di compagnia, Harry e Meghan Markle in America che portano scompiglio. Non ultima, la sua salute, per cui i timori sono sempre crescenti.

Fin troppe volte, la Regina è stata definita “inossidabile”. Una tempra invidiabile, fedele alla Corona, a cui è sempre andata la sua totale lealtà. Ha 96 anni, e all’improvviso li sente tutti. “Non posso muovermi“, ha detto, in occasione di uno degli ultimi ricevimenti a Windsor. Il bastone, la sedia a rotelle, la difficoltà a partecipare persino alla commemorazione del Principe Filippo. C’è la speranza che in quei giorni possa stare bene, per essere a contatto con il suo amatissimo popolo, che mai come in questo momento crede in lei e nella sua immensa forza.