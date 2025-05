Re Carlo non c’è più nulla da fare, Harry ricompare in pubblico dopo l’intervista bomba

La riconciliazione tra Re Carlo e Harry non è più possibile dopo l'intervista alla BBC. E il Principe ricompare in pubblico come se non fosse accaduto nulla

Fonte: Getty Images Harry

Re Carlo e Harry non si riappacificheranno mai più. L’intervista bomba alla BBC ha sancito la fine di speranza di riconciliazione e come se nulla fosse il Duca del Sussex è ricomparso in pubblico a Las Vegas in occasione del Diana Award.

Re Carlo, non c’è più niente da fare con Harry

Era chiaro a tutti che i rapporti tra Harry e Re Carlo non sarebbero mai tornati come prima della Megxit, ma c’era ancora la speranza che i due in qualche modo potessero tornare a parlarsi. L’ultima volta che si sono incontrati di persona è stato a febbraio 2024, quando il Principe è volato a Londra dopo aver appreso dai media che il padre era malato di cancro.

Poi più nulla. Tutte le occasioni in cui il Duca del Sussex è stato in Inghilterra sono andate perdute, nessun colloquio è stato possibile con il padre che si trova in una posizione molto scomoda, tanto che per colpa di Harry è fortemente criticato dai sudditi, perché passa come un padre spietato e un nonno indifferente nei confronti di Archie e Lilibet.

Ma alla fine è sempre Harry a scatenare le polemiche con le sue continue lamentele. E l’intervista alla BBC è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’effetto che ha ottenuto è stato molto simile a quello della famosa intervista di sua madre Diana dove raccontava dei tradimenti di Carlo con Camilla, ma alla fine di una lunga indagine si è compreso che quell’intervista le era stata quasi estorta con la forza e coi ricatti.

Insomma, proprio mentre si pensava che Harry non avesse più nulla da dire contro la Famiglia Reale, ha accusato Carlo di non rispondere alle sue telefonate e ha approfittato della sua malattia per dire che non sa quanto resta da vivere a suo padre, mettendo in pericolo la Monarchia.

Harry torna in pubblico dopo l’intervista bomba

A molti esperti in questioni reali è sembrato che Harry non si sia reso conto dei danni che ha fatto con la sua intervista. Persino la BBC si è scusata per non aver mantenuto “i soliti standard di qualità” e non aver saputo arginare e controbattere con vigore alle argomentazioni del Duca del Sussex.

Harry in effetti è comparso di nuovo in pubblico, a Las Vegas, per presenziare alla cerimonia del Diana Award, l’unica associazione benefica fondata in memoria di sua madre. Il Principe è apparso sereno e sorridente, per niente turbato dalle sue rivendicazioni dette in mondo visione.

Durante l’evento, Harry ha anche partecipato a una discussione condotta da due vincitori del Diana Legacy Award: Sikander “Sonny” Khan, del Michigan, e Christina Williams, della Giamaica. La conversazione verteva sulla leadership giovanile e su come i datori di lavoro possono creare percorsi formativi e di carriera.

Non si è fatto cenno ovviamente alla situazione con la Famiglia Reale, ma va notato che il Diana Award, fondato nel 1999, è una delle poche organizzazioni benefiche che Harry e William continuano a sostenere insieme in memoria della madre.