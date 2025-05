Re Carlo, il primo impegno dopo l’intervista di Harry: come ha reagito

Re Carlo è stato avvistato per la prima volta dopo l'intervista scandalo rilasciata da Harry: come si è comportato il sovrano

Fonte: IPA Ra Carlo

Qualche giorno fa, il Principe Harry ha rilasciato un’intervista che ha fatto molto discutere: ai microfoni della BBC, il Duca del Sussex ha rivelato che suo padre Carlo non vuole parlargli, ma che lui sarebbe disposto a riconciliarsi con la Royal Family. Parole che hanno fatto storcere qualche naso, ma che, a giudicare da alcune immagini, non sembrano aver particolarmente impensierito il Re.

Il primo impegno di Re Carlo dopo l’intervista di Harry

Le incomprensioni tra Carlo e Harry sembrano destinate a restare tali ancora a lungo. A pochi giorni dalle dichiarazioni sul rapporto con suo padre rilasciate dal Duca del Sussex, il sovrano del Regno Unito è apparso in pubblico sereno e di buon umore. Il monarca è stato visto sorridere e salutare i sudditi mentre partecipava a una funzione religiosa a Sandringham, dove sta trascorrendo il fine settimana nella sua tenuta reale nel Norfolk.

Carlo, che indossava un abito scuro, è stato notato sul sedile posteriore di un’auto mentre veniva accompagnato alla chiesa di St Mary Magdalene per la messa domenicale delle 11:00, ma non c’era traccia di sua moglie, la Regina Camilla. Una calma che sembrerebbe cozzare con alcune rivelazioni di palazzo, secondo cui il Re non avrebbe ben digerito le parole rilasciate dal figlio in mondovisione: “Carlo ha trovato l’intervista di cattivo gusto, e sente di non potersi fidare”, aveva riportato un insider.

Un importante banco di prova saranno le celebrazioni per il V-E Day, o Giorno della Vittoria in Europa, ricorrenza che l’8 maggio festeggia la fine della Seconda Guerra Mondiale e la sconfitta del Regime nazista. Un evento che vedrà la Royal Family al gran completo, probabilmente unita in fronte compatto per arginare indiscrezioni e pettegolezzi.

L’intervista scandalo del Principe Harry

Il Principe Harry ha fatto molto discutere per alcune recenti dichiarazioni. Qualche giorno fa, il marito di Meghan Markle aveva spiegato di volere una “riconciliazione” con la famiglia reale: “Mio padre non vuole parlarmi per via della questione della sicurezza. Non so quanto tempo gli rimanga da vivere. Vorrei tanto riconciliarmi con la mia famiglia. Non ha senso continuare a litigare, la vita è preziosa”, aveva confessato il Duca. L’intervista era arrivata in concomitanza con una sonora sconfitta in tribunale per Harry, che ha dovuto accettare la decisione del governo inglese di ridurre scorta e livello di sicurezza per lui e per la sua famiglia durante i soggiorni nel Regno Unito.

Una mossa che, secondo il fratello di William, corrisponderebbe ad una vera e propria trappola istituzionale: “Non ho mai chiesto a mio padre di intervenire, gli ho chiesto di farsi da parte e lasciare che gli esperti facessero il loro lavoro. Ma il trattamento che mi è stato riservato durante il processo, ha fatto emergere i miei peggiori timori”. Alla luce dell’esito della causa, Harry ha spiegato di non aver intenzione di portare la sua famiglia a Londra: “A questo punto non riesco a immaginare un modo in cui riporterei mia moglie e i miei figli nel Regno Unito”, ha affermato. Insomma, quanti speravano in un ricongiungimento familiare resteranno delusi: le parole di Harry sembrano aver reso ancor più difficile un incontro tra i due.