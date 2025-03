Re Carlo, viaggio a sorpresa con la Regina Camilla tra battute e drink

Fonte: IPA Re Carlo e la Regina Camilla a Belfast

Viaggio a sorpresa per Re Carlo e la Regina Camilla, che hanno visitato Belfast mercoledì 19 marzo. La scelta di fare una visita con annuncio in giornata da Buckingham Palace è presto spiegata, ovvero per motivi di sicurezza. Sono stati precisamente in Irlanda del Nord, dove hanno avuto l’occasione di concedersi del Whisky e visitare il cuore del centro di Belfast. I loro impegni sono stati tenuti, inoltre, sotto stretto embargo.

Re Carlo e la Regina Camilla in visita a Belfast

L’ultima volta in cui Re Carlo e la Regina Camilla si sono recati insieme a Belfast era il 2023, proprio poco dopo l’Incoronazione, avvenuta a maggio. Al momento il Re e la Regina stanno preparando il loro viaggio in Italia ad aprile, dove ci sono in previsione delle visite a Roma e Ravenna, tra cui un incontro con Papa Francesco, se la salute di quest’ultimo continuerà a essere in ripresa. Sono arrivati a Belfast mercoledì, dove si sono preparati a una lunga serie di impegni pomeridiani.

La Regina ha optato per un look classico, ovvero un abito verde bottiglia. Re Carlo, invece, ha scelto un completo gessato blu navy piuttosto sfarzoso, a cui ha abbinato una cravatta blu. E l’accoglienza è stata a dir poco calorosa: musica, canti e balli, ma persino battute e drink. Proprio così: Jim Ingram, direttore del Friend of Hand Whiskey Shop, ha dato a Re Carlo una bottiglia celebrativa. Ed è qui che il Re si è concesso una battuta di spirito, dopo aver visto i Causeway Shantymen eseguire Drunken Sailor, brano del 1994 dei The Irish Rovers. “In ogni caso, siete qui solo per il whisky”. Camilla ha poi colto un narciso per metterlo nel risvolto della giacca di Carlo: un tocco di vivacità e romanticismo.

Il Re e la Regina si sono concessi anche un drink

La visita è andata piuttosto bene, considerando che Re Carlo si è concesso un’udienza con il Primo Ministro dell’Irlanda del Nord, Michelle O’Neill. La prima tappa, tuttavia, è stata proprio Commercial Court, che si trova in una delle zone più antiche della città (ed è stata definita tra le strade più belle del Paese). Poi il Re e la Regina hanno intrattenuto delle conversazioni con i titolari delle attività commerciali.

Ma uno dei momenti clou della visita è stato quando la coppia Reale ha degustato del whisky al The Friend At Hand, dove si sono anche concessi qualche drink. Hanno proseguito la visita poi presso una galleria locale, per ammirare le opere degli artisti di Belfast, e il complesso Newforge, che è la sede del Police Service of Northern Ireland’s Athletic Association. In questa occasione, Carlo ha anche ringraziato il servizio della polizia per il suo lavoro.

L’impegno della Regina Camilla nei confronti delle donne

La Regina Camilla ha invece visitato Atlas, un centro comunitario femminile: ha avuto la possibilità di parlare con molte donne del posto, alcune delle quali hanno subito abusi domestici. Il lavoro della Regina è a sostegno dell’emancipazione delle donne e più volte Camilla ha dato il suo supporto alle donne vittime di violenza domestica.