Re Carlo colpito da Camilla, quella pacca fuori etichetta davanti ai reali svedesi

Fonte: IPA Re Carlo e Camilla

Pochi giorni fa, nel giardino impeccabile del Castello di Windsor, Re Carlo III si godeva qualche secondo di contemplazione davanti al punto esatto in cui sarebbe stata piantata una quercia svedese, dono dei reali nordici in visita. Lo sguardo assorto, l’eleganza intatta, il portamento da re in servizio permanente effettivo.

Accanto a lui, Camilla, da sempre regina anche dell’arte di sdrammatizzare, ha spezzato l’attimo con un gesto che non ha bisogno di didascalie: una pacca leggera e ben assestata sul fondoschiena del sovrano.

Un tocco affettuoso, forse una chiamata all’ordine, forse solo un momento di complicità che ha bucato lo schermo. Le telecamere erano pronte e non si sono lasciate sfuggire nulla: il gesto, il sorriso che ne è seguito e quel barlume di intimità che ha fatto il giro del mondo in meno tempo di un inchino.

La “pacca regale” che ha fatto impazzire il web

Il gesto, quella pacca a Re Carlo, debitamente ripreso in un breve video durante l’evento ufficiale, è stato interpretato dai media e dai royal watcher come un segno di grande complicità tra i due sovrani.

Come riportato da Hello Magazine, Camilla ha sfiorato il marito con un tocco “malizioso ma sottile”, mentre GB News sottolinea che si è trattato di un modo affettuoso per fargli fare un passo avanti durante la cerimonia. Nonostante l’ambiente formale, il momento ha portato una ventata di normalità tra i Windsor.

Re Carlo e Camilla insieme ai reali svedesi: un evento storico

La piantumazione della quercia non era una semplice cerimonia. L’albero, donato da Re Carl XVI Gustaf di Svezia, è stato piantato in onore del secondo anniversario dell’incoronazione di Carlo e Camilla. L’evento ha visto la partecipazione congiunta delle due coppie reali: Re Carlo e la Regina Camilla da una parte, Re Carl XVI Gustaf e la Regina Silvia dall’altra.

I due sovrani hanno utilizzato una storica vanga già usata nel 1908 da Re Gustaf V. Le due regine hanno poi annaffiato la giovane quercia con annaffiatoi cerimoniali, completando un rituale che unisce tradizione e simbolismo.

La stampa britannica celebra la spontaneità della Regina

La stampa britannica non si è fatta sfuggire l’occasione. La scena dai rotocalchi inglesi è stata definita come un “cheeky gesture”, un gesto birichino che ha fatto breccia anche tra i lettori più compassati. Si è parlato di “profonda familiarità”, mettendo in evidenza quanto questa coppia sappia mescolare il cerimoniale con un’ironia tutta loro.

Gli analisti reali, quelli che di solito soppesano ogni inchino e ogni guanto, questa volta hanno dovuto ammettere che sì, un tocco sul fondoschiena può umanizzare più di mille discorsi ufficiali.

Il video della “pacca reale” è subito rimbalzato sui social, dove le persone si sono scatenate con meme, battute e commenti affettuosi. Su X (ex Twitter), un utente ha scritto: “Camilla patting the royal tush”. Altri hanno elogiato la spontaneità della coppia, descrivendola come un simbolo di unione e naturalezza.

Molti hanno commentato dicendo che episodi del genere rendano i membri della famiglia reale più umani e accessibili, allontanandoli dall’immagine fredda e distante spesso associata al protocollo monarchico.