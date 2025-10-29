Re Carlo, Meghan Markle lo sfrutta per pubblicizzare la sua ultima creazione

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Dopo lo scandalo del Principe Andrea, Re Carlo si trova coinvolto suo malgrado in un’altra questione che poco ha a che fare con la Corona. Questa volta è Meghan Markle a sfruttarlo e per una delle sue operazioni commerciali.

Re Carlo, Meghan Markle sfrutta il suo matrimonio reale

Mentre Re Carlo viene contestato perché troppo tollerante nei confronti di suo fratello Andrea, dall’altra parte dell’oceano Meghan Markle sfrutta la sua augusta parentela per pubblicizzare l’ultima creazione del suo brand As Ever.

La Duchessa del Sussex ha infatti capito che se vuole aumentare le vendite deve presentare i suoi prodotti sui social o coinvolgendo i suoi figli o coinvolgendo la Corona britannica. D’altro canto, ha sposato un Principe e ora vuole sfruttare lo status sociale che si è conquistata.

Il nuovo prodotto messo in vendita dal suo marchio è una candela, oggetto perfetto per le serate autunnali e per creare quell’atmosfera intima e di calore in casa in attesa delle feste natalizie. Ora, cosa c’entra una candela con Re Carlo?

Semplice, ha chiamato la candela Signature Candle n. 519, facendo riferimento alla sua data di nozze, 19 maggio. Il lume è descritto come come “la fragranza distintiva di As ever. Moderna ed elegante. Amore a prima luce. La n. 519 è la sensazione del caldo sole e del cielo azzurro, circondati da amore e risate; questa candela signature è ispirata alla semplicità e alla gioia di un giorno che custodisce i ricordi più cari di Meghan: il giorno delle sue nozze, il 19 maggio“.

E prosegue: “Luminosa e rinfrescante, con note delicatamente radicanti di foglie di menta marocchina, foglie di tè bianco e una nota di fondo di cardamomo legnoso, la candela No. 519 riempie la stanza di una fragranza rilassante e accogliente che rimane la preferita dalla nostra fondatrice”.

Non contenta di aver fatto riferimento al suo Royal Wedding, dove Carlo la accompagnò all’altare perché suo padre non si presentò alle nozze, la descrizione della candela si richiama alla tipica atmosfera inglese: “Contenuta in un bellissimo vaso di ceramica, questa candela è realizzata a mano in California. Un profumo rinfrescante con cui risvegliarsi, come una tazza di tè alla menta, e rilassarsi, come la calda compagnia delle persone amate, la candela No. 519 evoca la freschezza di una giornata nella campagna inglese, una lunga passeggiata in giardino e uno spirito di felicità a cui è difficile resistere.”

Il Natale di Meghan Markle senza Re Carlo

Intanto Meghan si prepara al Natale. Carlo non ha invitato né lei né Harry a Sandringham, malgrado abbia incontrato il figlio lo scorso settembre.

Ma Lady Markle è sollevata, non deve nemmeno declinare l’invito e litigare col marito che in fondo vorrebbe riconciliarsi con la sua famiglia.

In ogni caso la Duchessa del Sussex sta preparando delle feste sbalorditive e su Instagram svela i prodotti di lusso che ha realizzato col suo brand.