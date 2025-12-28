William chiede sempre più potere, ma Re Carlo non cede

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Il Principe William si prepara a diventare il prossimo Re d’Inghilterra e vuole che tutto sia pronto quando arriverà il momento di prendere il posto del padre. Pare che il Principe di Galles abbia intenzione di liberarsi una volta per tutte del principe Andrea e di arrivare al Trono con la “fedina penale pulita”, allontanato dalla famiglia reale il parente portatore di scandali. A ostacolare i piani di William vi è però lo stesso Carlo, altrettanto determinato a mantenere il pieno potere sul Regno finché in vita.

William pronto a scacciare lo zio Andrea

Andrew Lownie, esperto dei royals e autore del libro Entitled: The Rise and Fall of The House of York, ha affermato a Page Six che il Principe William “è preoccupato per quello che succederà” e che sta facendo di tutto per salvare le apparenze. “La notizia che è stata diffusa – spiega Lownie – è che Andrew se ne andrà entro la primavera”. Ma l’ex Principe non è di certo “un bravo ragazzo” e raramente fa “ciò che gli viene ordinato”.

Adesso che ha perso la protezione e i titoli regali, Andrea ha la libertà di procedere a briglia sciolta, ma William spera in un regno privo di scandali e non ha alcuna intenzione di ripetere quanto accaduto dopo la pubblicazione dell’autobiografia del fratello. Il Principe di Galles, una volta salito al trono, non ha intenzione di circondarsi di personaggi dalla dubbia morale e, nel caso di Andrea, persino coinvolti in aberranti scandali sessuali.

Re Carlo resta al comando

La grande attenzione rivolta al figlio William e ai suoi piani per diventare Re sembra non destare la simpatia di Re Carlo. Una fonte vicina al monarca ha rivelato a Us Weekly che Carlo “non ne è entusiasta, dato che ha finalmente ottenuto la posizione che ha atteso per tutta la vita. Ora che è Re, tutti sono concentrati su chi verrà dopo”. Ancor meno felice il Re è della narrativa che vede il figlio “tirare segretamente le fila della monarchia”.

“Alcune fonti affermano che William stia gestendo le cose nell’ombra, altre affermano che il Re sia ancora pienamente al comando” commenta l’esperta di politica reale Kristen Meinzer, secondo cui è la seconda ipotesi la più vicina alla realtà, “dopotutto, Carlo ha aspettato molto tempo per diventare Re”. Il parere di Meinzer è confermato da altre fonti a Buckingham Palace: “Nessun potere è stato ceduto a William”.

Re Carlo e il Principe William lavorano a stretto contatto, seppur in uffici e con staff diversi. “Carlo crede che William farà un lavoro incredibile come Re, e lo sostiene molto” confida chi il monarca lo conosce bene, eppure una lotta tra il potere presente e quello futuro esiste e, a volte, può diventare intensa.

Anche per quel che riguarda la retrocessione di Andrew Mountbatten-Windsor, una fonte spiega a Us Weekly che “Charles ha ovviamente informato William e Kate, ma è stata una sua decisione”. William è destinato prima o poi a diventare Re, ma ad oggi la Corona posa sulla testa di Carlo, che non ha alcuna intenzione di dividere oneri e onori: “Kate Middleton e William hanno molta influenza e voce in capitolo, ma la decisione spetta al Re”.

